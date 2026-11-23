Für Jan Sosniok (58) war die Diagnose Typ-1-Diabetes im Jahr 2018 zunächst ein Schock. Der Schauspieler war damals 50 Jahre alt und führte als Marathonläufer, Motorradfahrer und Reiter ein ausgesprochen aktives Leben. Seitdem begleitet ihn die chronische Autoimmunerkrankung jeden Tag. Doch ausbremsen lässt sich der heute 58-Jährige davon weder beim Sport noch in anderen Lebensbereichen. Gegenüber TIKonline.de erklärte Jan, wie er inzwischen mit der Krankheit umgeht. "Ich bin nicht sehr eingeschränkt", stellte der Schauspieler klar und ergänzte: "Man lebt sich gut damit." Mit seinen öffentlichen Aussagen möchte der TV-Star auch anderen Betroffenen zeigen, dass ein aktiver Alltag trotz der Diagnose möglich ist.

Ganz ohne Aufwand funktioniert das allerdings nicht. Jan betonte, wie viel Aufmerksamkeit Diabetes im täglichen Leben verlangt: "Man muss den Körper verstehen, um Diabetes zu verstehen. Man muss immer auf sich und die Ernährung achten, muss wissen, wann der Insulinspiegel groß ist und wann klein. Diese ganze Komplexität der Erkrankung ist schon enorm." Deshalb nimmt der Schauspieler nur wenig Zucker zu sich, behält die Kohlenhydrate im Auge und isst reichlich Gemüse. Dazu kommen regelmäßige Bewegung und nur wenig Alkohol. Kleine Ausnahmen erlaubt sich Jan trotzdem. "Ich habe keinen Heiligenschein. Also ich nasche schon auch mal", räumte er gegenüber dem Portal ein. Mit seiner Offenheit möchte Jan über Diabetes aufklären und das Tabu rund um die Krankheit brechen. Gerade in seiner Branche würden manche lieber schweigen. Der Grund: Sie fürchten laut Jan, dass ihnen das Thema beruflich schaden könnte.

Wichtigen Rückhalt bekommt Jan von seiner Frau Nadine. Die beiden sind seit 2009 ein Paar, seit 2015 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. Nadine behält die Gesundheit ihres Mannes ebenfalls im Auge. "Meine Frau achtet auf mich. Und schimpft mit mir, wenn ich nicht artig bin. Sie kontrolliert und sagt 'Da müssen wir ein paar Korrekturen vornehmen, mein Freund'", verriet der Schauspieler. Seine Familie ist für ihn ein Ruhepol und eine wichtige Kraftquelle. "Die Familie ist der Ort, an dem du dich fallen lässt", sagte er bereits früher dem Magazin OK!. Auch über seine Beziehung zu Nadine fand Jan liebevolle Worte. Dem Berliner Kurier erzählte er: "Wir haben sehr viel Spaß, reden über alles, kennen uns sehr gut, machen uns nichts vor und wir ziehen an einem Strang." Damit begleitet sie ihn nicht nur bei seiner Diabetesroutine, sondern steht auch in anderen Lebensbereichen fest an seiner Seite.

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Getty Images Jan Sosniok, Schauspieler

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ActionPress Jan Sosniok im Juli 2022

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