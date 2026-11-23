Der Sänger John Lydon (70) will von einer Versöhnung mit seinen früheren Sex-Pistols-Kollegen Paul Cook und Steve Jones nichts wissen. Anlässlich des 50. Jubiläums der Debütsingle "Anarchy In The UK" sprach der ehemalige Frontmann jetzt mit The Sun über das schwierige Verhältnis zu seiner einstigen Band. Dabei betonte er, dass er für kein Geld der Welt noch einmal mit der Punkband auf der Bühne stehen werde, die derzeit ohne ihn tourt. Ob er den Streit irgendwann beilegen könnte? Darauf hat der Musiker eine ganz deutliche Antwort: "Nein, selbst wenn mein Leben davon abhinge. Ich würde lieber sterben – und das meine ich nicht dramatisch." Hinter seiner starren Haltung steckt ein Rechtsstreit aus dem Jahr 2021. Damals hatten Paul und Steve den Sänger verklagt. Er hatte sich zuvor dagegen gewehrt, dass die Musik der Sex Pistols in der Miniserie "Pistol" verwendet wird, die später veröffentlicht wurde.

Vor Gericht setzten sich letzten Endes seine ehemaligen Bandkollegen durch. Seitdem können die übrigen Bandmitglieder Entscheidungen über die Sex Pistols auch dann treffen, wenn John dagegen ist. Einen bitteren Beigeschmack hat für John der Zeitpunkt der Klage: Seine Ehefrau Nora Forster war zu diesem Zeitpunkt bereits schwer an Alzheimer erkrankt, und John pflegte sie rund um die Uhr. Das Verfahren habe ihn damals finanziell stark belastet und die Betreuung seiner Frau zusätzlich erschwert. "Sie wussten das. Sie wussten, was ich durchmachte. Deshalb war es ein niederträchtiger Schachzug", erklärte der Sänger. Aktuell sind die Sex Pistols auf Jubiläumstour – am Mikrofon steht statt John nun Frank Carter, der früher zur Punkband Gallows gehörte. Begeistert zeigt sich John von seinem Nachfolger aber nicht.

John und Nora waren 44 Jahre lang verheiratet. Um seine Frau als Vollzeitpfleger zu betreuen, hatte der Musiker seine Karriere zeitweise pausiert. 2023 starb Nora im Alter von 80 Jahren. In der Zeit danach suchte John zunächst Trost im Alkohol, wie er verriet: "Ich dachte: 'Oh, Alkohol wird helfen, zwei Flaschen Brandy wären gut, das ist ein guter Start in den Morgen.'" Da das jedoch nichts gebracht habe, habe er wieder damit aufgehört. Aktuell ist der Sänger mit einer Gesprächstour unterwegs, bei der er seinen Fans aus seinem Leben erzählt. Über Nora zu reden, fällt ihm dabei noch immer schwer: "Es war sehr schwer, auf der Bühne nicht emotional zusammenzubrechen." Auch abseits der Bühne hatte John zuletzt offen über sein Leben ohne Nora gesprochen und verraten, wie er mit Annäherungsversuchen anderer Frauen umgeht.

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Getty Images Musiker John Lydon

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Getty Images The Sex Pistols in den 70-er Jahren

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