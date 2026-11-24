Russell Brand (51) bemüht sich hinter Gittern offenbar um eine berufliche Beschäftigung. Wie The Sun berichtet, soll sich der Schauspieler, der derzeit eine Haftstrafe von zehneinhalb Jahren im Gefängnis HMP Littlehey in der englischen Grafschaft Cambridgeshire verbüßt, für einen Job als Reinigungskraft beworben haben. Alternativ könne er sich auch vorstellen, bei der Zubereitung von Mahlzeiten zu helfen. Finanziell würde sich die Arbeit allerdings nur bedingt lohnen: Insidern zufolge liege sein wöchentlicher Verdienst bei gerade einmal 24 Euro. Dafür hätte der Comedian die Möglichkeit, mehr Geld für Snacks und andere Annehmlichkeiten auszugeben. Was seine Ernährung angeht, scheint Russell momentan noch recht erfinderisch sein zu müssen. So soll er sich in seiner Gefängniszelle mithilfe eines Wasserkochers Eier zubereiten, während ansonsten vor allem Datteln und Bananen auf seinem Speiseplan stehen sollen.

Welche Vorteile eine Beschäftigung für Russell mit sich bringen würde, erläuterte ein Insider gegenüber der britischen Zeitung: "Er möchte im Gefängnis einen Job bekommen, denn sobald er einen hat, erhöht sich der Betrag, den er ausgeben darf." Der Schauspieler war wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden und verbüßt seine Strafe in einer auf Sexualstraftäter ausgerichteten Haftanstalt der Kategorie C. Dort haben die Insassen unter anderem die Möglichkeit, in der Gefängniskapelle gemeinsam zu beten und über Festnetztelefone mit ihren Angehörigen in Kontakt zu bleiben. Letzteres scheint für den Comedian einen besonders hohen Stellenwert zu haben, wie ein weiterer Informant gegenüber The Sun verriet: "Er gibt den Großteil seines Geldes für Guthaben aus, um seine Familie anzurufen. Mit ihnen zu sprechen, ist ihm wichtiger, als sich mit Snacks satt zu essen."

Die Verlegung nach Cambridgeshire liegt erst wenige Tage zurück. Zuvor war Russell im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth untergebracht, über dessen Einkaufsmöglichkeiten ein ehemaliger Häftling bereits berichtet hatte. Demnach konnten sich Insassen mit ausreichend Guthaben neben Süßigkeiten und Kuchen sogar eine Xbox oder zusätzliches Bettzeug leisten. Welche Annehmlichkeiten Russell in seiner neuen Haftanstalt zur Verfügung stehen, ist bislang nicht im Detail bekannt. Mit einer bezahlten Tätigkeit könnte er sich dort jedoch etwas mehr finanziellen Spielraum verschaffen.

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