Trymacs (32) hat den 19. November schon seit geraumer Zeit rot im Kalender markiert – allerdings nicht etwa wegen des Geburtstags seiner Ehefrau. Ausgerechnet am Ehrentag von Gattin Celina erscheint "GTA 6" und der Streamer will den Tag ausgiebig vor dem Bildschirm verbringen. "Das ist der größte Gaming-Release aller Zeiten. Nee, nee. Ich zocke. Ich zocke die ganze Zeit", erklärte der Streamer in einem Livestream, den er nachträglich als Clip auf TikTok teilte. Ganz leer ausgehen soll seine Liebste nach dem Gaming-Marathon zwar nicht, doch bis zum geplanten Kurzurlaub, den ihr Trymacs dann schenken will, muss der Hype um "Grand Theft Auto VI" erst einmal abflachen. Seine Begründung für die pikante Aktion: "Geburtstag ist jedes Jahr, GTA-6-Release – der größte Release der Menschheitsgeschichte von einem Game – ist nur einmal."

Dass dieser Plan nicht bei all seinen Fans auf Gegenliebe stößt, zeigen die zahlreichen, teils fassungslosen Reaktionen in der Kommentarspalte. Während einige Follower die Aktion mit Humor nehmen und den 32-Jährigen für seine Prioritätensetzung als "besten Mann" feiern, hagelt es von kritischen Stimmen deutliche Schelte. Kommentare wie "Bald wieder Single", "Freundin sollte immer über GTA stehen" oder "Frau geht vor" machen deutlich, dass längst nicht alle Anhänger von Trymacs dessen Begeisterung für das Videospiel aus dem Hause Rockstar Games teilen. Für den 19. November rechnet Trymacs schon jetzt mit deutschlandweiten Ausfällen: Er befürchtet, in Schulen werden sich die Reihen junger Männer an diesem Tag deutlich lichten.

Hinter dem Namen Trymacs steckt Maximilian Alexander Curt Stemmler, der sich dank seiner Gaming-Inhalte in den vergangenen Jahren eine riesige Community im Netz aufgebaut hat. Da das Zocken für den erfolgreichen Content Creator längst ein wichtiger Teil seines Berufs ist, dürfte der Hype um den Rockstar-Blockbuster nicht nur für spektakuläre Streams, sondern auch für entsprechend hohe Klickzahlen sorgen. Schließlich verriet der Streamer im Podcast "Beyond Business" einst, dass er allein mit seinen YouTube-Kanälen zeitweise monatliche Einnahmen zwischen 80.000 und 120.000 Euro generierte. Für "GTA 6" dürfte Trymacs also weder Zeit noch Kosten scheuen – auch wenn er dafür vorübergehend den Haussegen mit Celina aufs Spiel setzt.

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