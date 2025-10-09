Radikale Typveränderung: Trymacs wird von Fans nicht erkannt

Mit einem radikalen neuen Look sorgt Twitch-Star Maximilian "Trymacs" Stemmler aktuell für Aufsehen. Um sich auf seine Podcast-Tour mit seinen Kollegen Florian "Varion" Kiesow und Sascha "unsympathischTV" Hellinger vorzubereiten, entschied sich der Streamer für eine Typveränderung, bei der er die Haare extrem kurz schneiden und bleichen ließ. Auch sein Bart musste weichen, wie man auf einem Foto, das dem Magazin MeinMMO vorliegt, sieht. Die Veränderungen scheinen so gravierend zu sein, dass Fans ihn auf der Straße nicht mehr erkennen. "Ich konnte heute durch die Innenstadt laufen. Ich war unsichtbar. Niemand hat mich erkannt", verriet er in einem seiner Streams auf YouTube.

Die neue Frisur weckt bei Trymacs Assoziationen zu seinem Twitch-Kollegen BastiGHG, der durch seinen anonymen Auftritt auf der Plattform – dort zeigt er lediglich seine Hände – in der Öffentlichkeit völlig unerkannt bleibt. Ein ähnliches Gefühl erlebt Trymacs nun selbst: Während eines Spaziergangs durch Hamburg blieb er trotz der Anwesenheit von Domenic "Chefstrobel" Strobel, einem ebenfalls bekannten Twitch-Streamer, für Fans gänzlich unerkannt. Für Trymacs ist diese unverhoffte Anonymität eine völlig neue und durchaus angenehme Erfahrung, die er als "unglaublich geil" beschreibt. "Das habe ich sonst nur im Ausland", erzählte er begeistert.

Für Trymacs ist die neue Frisur nicht die erste auffällige Aktion, mit der er Schlagzeilen macht. Bei einer Party im Bootshaus in Köln während der Gamescom sorgte er kürzlich für Aufsehen, als ein ausgelassener Moment mit Freunden ausartete und er schließlich aus dem Klub geworfen wurde. Solche turbulenten Geschichten gehören für den Twitch-Star zum Alltag. Er ist dafür bekannt, regelmäßig für Überraschungen zu sorgen – sei es mit seinem Verhalten oder nun mit seinem neuen, nicht wiederzuerkennenden Look. Fans dürfen gespannt sein, was der umtriebige Streamer als Nächstes plant.

IMAGO / Gartner Trymacs bei der "The Great Fight Night by Joyn" in Düsseldorf 2023

Getty Images Trymacs, Twitch-Gamer

Instagram / trymacs Trymacs und Celina im August 2023

