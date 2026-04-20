YouTuber Trymacs enthüllt sein sechsstelliges Monatsgehalt

Streamer Trymacs (31) hat erstmals komplett offen über seine Einnahmen gesprochen – und die Zahlen können sich wahrlich sehen lassen. Der 31-Jährige war zu Gast im Podcast "Beyond Business" von Fitness-Influencer Christian Wolf (30) und Unternehmer Eric Demuth und verriet dort, was er monatlich mit YouTube verdient. Auf drei Kanälen kommt er demnach auf rund 20 Millionen Aufrufe im Monat – und das schlägt sich ordentlich auf seinem Konto nieder. "Das sind immer so zwischen 80.000 und 120.000 Euro", erklärt er im Podcast. Den Grund für die hohen Einnahmen sieht der Streamer auch in der Länge seiner Videos: Viele davon dauern rund eine Dreiviertelstunde, und je länger Inhalte geschaut werden, desto mehr bringen sie ein.

Dass YouTube heute seine wichtigste Einnahmequelle ist, war für den 31-Jährigen vor einigen Jahren noch kaum vorstellbar: Auf Twitch fuhr Trymacs während der Coronapandemie noch deutlich höhere Summen ein. Damals hielt er den deutschen Rekord bei den kostenpflichtigen Abos und hatte 68.000 sogenannte Subs gleichzeitig. "Da war mein bester Monat nur mit Twitch 220.000 Euro, 230.000 Euro", erinnert er sich. Heute liegt er bei 5.000 bis 7.000 Subs, was nach Abzügen für die Plattform und Steuern rund 21.000 Euro bedeutet. Die Offenheit über seine Finanzen begründet er mit seiner Community: "Ich verdiene alles durch die Community und dann kann man das auch offen und transparent zeigen."

Hinter dem Erfolg steckt bei Trymacs, der einst sein Geld als Tellerwäscher verdiente, aber auch heute noch ein enormer Einsatz: Laut einer Statistik hat der 1,92-Meter-Mann in den vergangenen zehn Jahren an fast sechs von sieben Tagen pro Woche bis zu zwölfstündige Livestreams gemacht. Belastet fühlt er sich davon nach eigenen Angaben nicht. "Es macht Spaß", sagt er. Was ihn stresst, ist das Reisen für Projekte und Drehs. Früher seien ihm Zahlen und Wachstum deutlich wichtiger gewesen – heute hat er eine andere Perspektive, aber auch ein klares Ziel vor Augen: "Ich will 25-jähriges Jubiläum machen. Selbst wenn ich irgendwie nur noch 70 Zuschauer habe, aber die 70 finden es mega geil – dann ist es so."

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Imago Streamer Trymacs beim Joyn-Live-Event "Der große Kick" in der Lanxess-Arena, Köln, 29.12.2022

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Instagram / trymacs Trymacs bei seiner Aktion "Bettel Royal", August 2025

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Instagram / trymacs Trymacs in New York City, Juli 2023