Auslandsreise trotz Krebs: König Charles fühlt sich bereit!

Nach seiner Krebsdiagnose beschränkte König Charles (75) sich auf seine Arbeit in London und dem Buckingham Palace. Im Oktober steht jedoch eine große Reise nach Australien und Neuseeland an, auf die er offenbar nicht verzichten möchte. Berichten von The Sun zufolge sei der Monarch sehr hinterher, die Vorbereitungen für die Auslandsreise voranzutreiben. "Der König kann es kaum erwarten, loszulegen, und er ist begierig darauf, mit der Arbeit fortzufahren", offenbart eine Palastquelle. Er sei sehr "optimistisch", die Reise antreten zu können und auch seine Ärzte seien guter Dinge. Allerdings wird die Tour nach Down Under wohl abgespeckt werden, um Charles zu entlasten.

An seiner Seite wird Königin Camilla (76) mitfliegen. Dennoch sollen die Mediziner weiterhin darauf verweisen, dass die Behandlung noch nicht abgeschlossen sei und auch immer noch die Möglichkeit bestehe, dass der zweiwöchige Staatsbesuch abgesagt werden müsse. Es sei weiterhin "Vorsicht geboten". Dennoch sei Charles laut der Quelle sehr zufrieden mit dem Verlauf der Behandlung. Er reagiere sehr gut auf die Maßnahmen, weshalb sein Ärzteteam ihm erlaubt habe, wieder mehr Aufgaben zu übernehmen: "Er fühlt sich sehr gut, seit die Tests ergeben haben, dass er am Ostergottesdienst teilnehmen und endlich wieder Zeit mit den Menschen verbringen kann." Dennoch wird es auf dem Weg durch Australien mehrere geplante Ausfallzeiten geben.

Die Australienreise hat für Charles eine wichtige Bedeutung, denn sie beinhaltet einen kleinen Meilenstein seiner Regentschaft. Den 75-Jährigen erwarten dort nämlich nicht nur die Begegnungen mit den Menschen, sondern auch ein besonderes und wichtiges Gipfeltreffen. Zusammen mit Camilla wird er einem Zusammentreffen aller Regierungschefs des Commonwealth beiwohnen. Eine Besonderheit, weil ein Treffen dieser Art nur alle zwei Jahre stattfindet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles III.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Charles unbedingt auf Auslandsreise will? Verständlich! Ihm fällt bestimmt die Decke auf den Kopf. Vielleicht sollte er sich lieber auf seine Genesung konzentrieren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de