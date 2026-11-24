Bei Mareile Höppner (49) und ihrem Partner Florian steht ein großer Schritt an: Das Paar verlässt sein bisheriges Zuhause. Aber dabei geht es nicht in ein größeres Heim, sondern in ein kleineres. Der Grund: "Wir machen einen Move und ziehen um. Wir schrumpfen uns sozusagen. Die Kinder werden langsam weniger und wir nun so auch", erklärt die Moderatorin ihren Fans auf Instagram. Und zu einem Umzug gehört einiges dazu – Mareile lässt ihre Follower an ihren Emotionen teilhaben.

Im Grunde blickt Mareile dem Neuanfang mit Vorfreude entgegen. "Ich freue mich", betont sie in ihrem Post. Gleichzeitig macht sie aber keinen Hehl daraus, dass der bevorstehende Umzug für sie eine Menge Arbeit bedeutet und gemischte Gefühle auslöst. "Umziehen ist auch viel. Leben einpacken, ausmisten (bin ich super schlecht ;)) und Dinge loslassen", schreibt die TV-Bekanntheit. Es liegen bereits ziemlich turbulente Tage hinter ihr. Davon hatten ihre Follower zuvor allerdings kaum etwas mitbekommen.

Zwischen all den Umzugskisten nahm sich Mareile auch Zeit für eine kleine Pause in der Natur. Ein Foto zeigte sie bei einem Spaziergang im Wald. Das Wetter zeigte sich dabei von seiner grauen, herbstlichen Seite. Weitere Aufnahmen der Galerie zeigten ihr Essen sowie ein gemeinsames Selfie mit Florian, auf dem das RTL-Gesicht lächelnd in die Kamera blickt. Mareile ist Mutter eines Sohnes. Ihr Partner brachte ebenfalls Nachwuchs aus einer früheren Partnerschaft mit in die Beziehung mit Mareile.

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Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner, Moderatorin

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Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner und Florian, August 2026

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