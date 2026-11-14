Paparazzi lauern Jannik Sinner und Laila im Urlaub auf

Laila Hasanovic muss sich seit ihrer Beziehung mit Tennisstar Jannik Sinner (25) an eine neue Form der Aufmerksamkeit gewöhnen. Selbst im gemeinsamen Urlaub ist das Paar vor neugierigen Blicken nicht sicher. Wie das dänische Model jetzt im Interview mit dem Magazin Elle verriet, lauern den beiden offenbar immer wieder Fotografen auf und lichten sie heimlich ab. Besonders beunruhigend ist für Laila, dass sie die Kameras im jeweiligen Moment häufig überhaupt nicht bemerkt. Teilweise erscheinen die Aufnahmen erst rund einen Monat später im Netz oder in den Medien. Dann muss sie zunächst überlegen, an welchem Ort und bei welcher Gelegenheit das jeweilige Foto entstanden sein könnte. Bevor sie mit dem international erfolgreichen Sportler zusammenkam, habe sie diese intensive Beobachtung ihres Privatlebens nicht gekannt. "Ich muss mich auch erst daran gewöhnen, dass Paparazzifotos von mir gemacht werden, wenn ich im Urlaub bin. Das habe ich so nicht erlebt, bevor ich mit jemandem zusammenkam, der so sehr in der Öffentlichkeit steht", sagte sie. Nun erlebt das Model, dass offenbar selbst eine Urlaubsreise keinen sicheren Schutz vor neugierigen Kameras bietet.

Gegenüber dem Magazin beschreibt Laila offen, wie unheimlich sich die heimlichen Schnappschüsse für sie anfühlen. "Es kann schon ein bisschen beängstigend sein, wenn man selbst nichts bemerkt hat und dann plötzlich ein Bild auftaucht. Manchmal erscheint es erst einen Monat, nachdem es passiert ist, und dann muss ich mich immer erst daran erinnern, wo und wann es aufgenommen wurde. Das kann schon ein Kribbeln im Bauch auslösen", sagte sie. Das Interesse der Öffentlichkeit gilt dabei längst nicht mehr nur dem weltweit bekannten Sportler. Auch seine Freundin rückt immer stärker in den Fokus. Mit so viel Interesse an ihrer Beziehung hatte Laila nach eigener Aussage nicht gerechnet.

Jannik und Laila sollen bereits seit mehr als einem Jahr ein Paar sein. Öffentlich bestätigt haben das Model und der Tennisstar ihre Beziehung allerdings erst kürzlich. Trotz der vielen Schlagzeilen und der Paparazzifotos ist es ihnen nach Lailas Schilderung gelungen, einen geschützten Bereich für sich zu bewahren. Hinter verschlossenen Türen könnten sie ganz sie selbst sein und eine normale, stabile Beziehung führen, betonte sie im Interview. Dabei haben sowohl Laila als auch Jannik beruflich einiges um die Ohren. Jannik kämpft nach seiner Verletzung darum, wieder an seine Bestform anzuknüpfen, seine Partnerin arbeitet als Model. Abseits der Kameras versuchen die beiden, ihr gemeinsames Leben so privat wie möglich zu gestalten.

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Imago Laila Hasanovic und Jannik Sinner mit seinem Hund Snoopy in Turin, November 2025

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Getty Images Laila Hasanovic, September 2024

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