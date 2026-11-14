Jannik Sinner enthüllt OP und hofft auf Comeback bei AO

Jannik Sinner (25) hat seine Fans mit einer überraschenden Nachricht aus seiner Tennispause verblüfft. Der Sportler musste sich in den vergangenen Wochen unters Messer legen – allerdings nicht wegen seines lädierten Knies. Stattdessen ließ er sich die Mandeln entfernen. Öffentlich gemacht hat der Südtiroler den bislang geheim gehaltenen Eingriff in seinem YouTube-Video "Jannik Sinner Unfiltered – Health & Recovery". Darin gewährt der Sportler Einblicke in die gesundheitlich schwierige Zeit abseits des Tennisplatzes. "Meine Mandeln mussten entfernt werden und ich habe etwas an Gewicht verloren, wie man im Gesicht vielleicht sieht", berichtet er in dem Video. Gleichzeitig bereitet ihm weiterhin seine unberechenbare Knieverletzung Probleme. Wegen der Beschwerden hat der Südtiroler seine Saison bereits vorzeitig beendet. Statt möglichst schnell wieder auf den Platz zurückzukehren, soll nun zunächst seine vollständige Genesung im Mittelpunkt stehen.

Seit seinem Triumph in Wimbledon im Juli stand Jannik kein einziges Mal mehr für ein Match auf dem Court. Wegen der Probleme mit seinem Knie sagte er unter anderem seine Teilnahme an den US Open und den Erste Bank Open in Wien ab und reiste stattdessen für weitere Untersuchungen nach Lyon. Die Beschwerden verlaufen dabei sehr wechselhaft: An manchen Tagen kann der Italiener ohne Schmerzen spielen, an anderen kann er sich kaum bewegen. "Das Schlimmste an dieser Verletzung ist, dass ich nicht an Wettkämpfen teilnehmen kann", gesteht er in seinem Video. Durch das frühe Saisonende muss er nun sowohl auf die ATP Finals in Turin als auch auf die Davis-Cup-Finals in Bologna verzichten. Sein Blick richtet sich deshalb bereits auf die Australian Open im Januar 2027. Wenn sein Körper mitspielt, will er sich vorher sogar schon bei ein paar Turnieren warmspielen. "Ich hoffe, dass ich dort spielen und vielleicht vorher noch ein paar Turniere bestreiten kann", erklärt er.

Ursprünglich hatten Jannik und sein Team eine deutlich frühere Rückkehr ins Auge gefasst – ein Zeitpunkt, der sich im Nachhinein als unrealistisch herausstellte. Daher entschieden sie sich, den Plan zu ändern und auf eine nachhaltige Genesung zu setzen. Seine Karriere will der Tennisprofi nämlich nicht für ein überstürztes Comeback aufs Spiel setzen. "Ich möchte noch weitere zehn bis 15 Jahre spielen", betonte er gegenüber Sky Italia. Auch im Alltag bremst ihn das Knie aus: Auf viele Aktivitäten muss er derzeit verzichten. Sogar anderen Profis beim Tennisspielen zuzuschauen, fällt ihm während der Zwangspause nicht leicht. Dabei lief die Saison vor der Verletzung für den Sportler wie am Schnürchen. Neben dem Titel in Wimbledon sicherte er sich gleich fünf Masters-Turniere. Mittlerweile musste er die Spitze der Weltrangliste allerdings an Alexander Zverev (29) abtreten.

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Getty Images Tennisprofi Jannik Sinner jubelt nach seinem Sieg am neunten Tag der US Open 2025, Queens.

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Imago Jannik Sinner feiert seinen zweiten Wimbledon-Titel im AELTC in London

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