Drew Barrymores (51) erste Ehe war nach nur 19 Tagen praktisch schon wieder vorbei. Im März 1994 gab die damals erst 19-jährige Schauspielerin dem zwölf Jahre älteren Barbesitzer Jeremy Thomas das Jawort. Zu diesem Zeitpunkt kannten sich die beiden gerade einmal sechs Wochen: Kennengelernt hatten sie sich in Jeremys Bar in Los Angeles. Schon 19 Tage nach der Hochzeit wollte Drew die Scheidung. Offiziell geschieden wurde die Ehe dann 1995. Warum es so schnell vorbei war, erklärte Jeremy später gegenüber RadarOnline. Die beiden hätten in völlig unterschiedlichen Welten gelebt: "Ich war auf dem Planeten Erde – und Drew war auf dem Planeten Hollywood!" Zudem behauptete er, dass die Schauspielerin ohne ihn in die Flitterwochen nach Hawaii geflogen sei. Im selben Jahr stand sie für den Film "Kaffee, Milch und Zucker" vor der Kamera.

Kurz nach der Hochzeit hatte Drew das rasante Tempo ihrer Beziehung noch mit Humor genommen. "Normalerweise leben Menschen erst zusammen und heiraten dann. Ich schätze, wir machen es auf die altmodische Art. Irgendwie", sagte sie damals dem Magazin People. Mit etwas Abstand blickte die Hollywood-Darstellerin allerdings kritischer auf diese Zeit zurück. "Er brauchte die Ehe, und ich habe ihr dummerweise zugestimmt. Wir waren sechs Wochen verheiratet und davon nur etwa zwei Tage zusammen. Es war so ein Witz", gab sie im Gespräch mit Rolling Stone zu. Jeremy stellte 2018 gegenüber RadarOnline klar, dass er es nicht auf ihren Ruhm abgesehen hatte: "Ich habe sie nicht geheiratet, weil sie Drew Barrymore war, ich habe sie geheiratet, weil sie süß war." Wo sich ihr Ex-Mann heute aufhält, ist kaum bekannt. Nach der Scheidung blieb er zunächst in Los Angeles und führte dort weiterhin Bars.

Bei dieser einen Ehe blieb es für Drew nicht: Danach trat sie noch zweimal vor den Traualtar. 2001 heiratete sie Tom Green (55), mit dem sie für "3 Engel für Charlie" vor der Kamera gestanden hatte. Doch noch im selben Jahr reichte der Comedian wegen unüberbrückbarer Differenzen die Scheidung ein, die 2002 rechtskräftig wurde. Viele Jahre später kam es zu einem emotionalen Wiedersehen vor laufenden Kameras: 2020 trafen sich beide in "The Drew Barrymore Show" erstmals seit mehr als 15 Jahren wieder. Von 2012 bis 2016 war die Schauspielerin dann mit Will Kopelman (48) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden zwei Töchter, Olive und Frankie. 2022 bezeichnete sie die Trennung gegenüber People als den "Tod eines Traums". Trotz der Scheidung haben Drew und Will bis heute ein gutes Verhältnis zueinander und kümmern sich gemeinsam um die Erziehung ihrer Töchter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore bei der 11th Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica

Anzeige Anzeige

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore, 1994

Anzeige Anzeige