Steven Spielberg (79) hat bei der Frage nach seinen Lieblingsfilmen eine klare Antwort. Beim MoMA Film Benefit wurde der Regisseur vom Filmportal Letterboxd interviewt. Als er nach seinen vier Lieblingsfilmen gefragt wurde, blieb er hart und wollte sich auf keine Auswahl einlassen. "Ich habe keine vier Lieblingsfilme", machte Steven im Gespräch deutlich. Für seine Zurückhaltung hat der Filmemacher einen sehr persönlichen Grund: Er möchte niemanden aus seinem Freundeskreis übergehen. "Ich kann diese Frage nie beantworten. Ich habe 20 Freunde, die dieses Jahr Filme gemacht haben. Ich werde nicht vier von ihnen nennen und mich dann mit den anderen 16 auseinandersetzen müssen, die ich nicht erwähnt habe", erklärte er.

Die Frage nach den vier Lieblingsfilmen hat bei Letterboxd Tradition. Auf der Plattform können Nutzer in ihren Profilen vier favorisierte Werke präsentieren. Das Social-Media-Team des Portals nutzt deshalb regelmäßig Events, um auch Hollywoodstars auf roten Teppichen nach ihrer persönlichen Auswahl zu fragen. Auf die Antworten des Kultregisseurs hatten einige Zuschauer schon länger gewartet und äußerten sich dementsprechend enttäuscht über das Interview. In den Kommentaren forderten ihn gleich mehrere Nutzer dazu auf, die Frage doch noch zu beantworten. Andere zeigten wiederum Verständnis für seine Haltung. Sie lobten die Antwort als diplomatisch oder konnten nachvollziehen, dass man sich bei so einer großen Auswahl nur schwer auf vier Titel beschränken kann.

Steven hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Laut der Filmdatenbank IMDb kommt er auf beeindruckende 222 Auszeichnungen bei insgesamt 360 Nominierungen. Besonders erfolgreich war er mit seinem Drama "Schindlers Liste" aus dem Jahr 1993. Dafür erhielt er gleich zwei Oscars, nämlich für die beste Regie und den besten Film. Fünf Jahre später folgte der nächste Triumph: Für den Kriegsfilm "Der Soldat James Ryan" wurde er 1999 erneut als bester Regisseur ausgezeichnet. Dass Steven zwar nicht seine Lieblingsfilme nennt, heißt nicht, dass er kein Lob für andere Filmemacher hat. Bei einer Premierenveranstaltung zu seinem UFO-Thriller "Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit" hatte er zuletzt über einen gewissen Horrorfilm geschwärmt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Steven Spielberg beim Fototermin zur Premiere von "Ready Player One" in Rom, 21. März 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Steven Spielberg und George Lucas

Anzeige Anzeige