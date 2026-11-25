Carly Rae Jepsen (41) hat jetzt süße Geheimnisse rund um ihren großen Tag gelüftet. Anlässlich ihres 41. Geburtstags teilte die Sängerin auf Instagram neue Eindrücke von ihrer Hochzeit mit dem Musikproduzenten Cole M.G.N. Dabei enthüllte sie, dass sie bei der Trauung bereits im vierten Monat schwanger war. Die beiden Turteltauben hatten sich am 4. Oktober 2025 im Chelsea Hotel in New York City das Jawort gegeben. Rund 100 Gäste feierten im Bard Room mit dem Paar. Die Feier war bis ins allerkleinste Detail geplant, trotzdem ging ausgerechnet ein sehr wichtiger Programmpunkt unter: Die Hochzeitstorte geriet nämlich in Vergessenheit, weil Carly und Cole lieber tanzten. Angeschnitten wurde das gute Stück erst am folgenden Morgen – und zwar im Bett. Bei einem weiteren Fotoshooting ließen sich die frisch Vermählten den Kuchen schmecken. Dazu gab es Pizza von Joe's Pizza.

Dabei hatte Carly gerade in die Torte ganz besonders viel Energie gesteckt. Die Künstlerin suchte unter anderem Kumquats und die passende Glasur aus. Rückblickend beschrieb sie den Kuchen auf Instagram als den Punkt, auf den sich ihre komplette Nervosität konzentriert habe. Doch am Ende kam alles anders. "Am Tag selbst war sie wunderschön anzusehen, aber dann bestimmte das Tanzen den Abend, und wir haben sie einfach vergessen", gestand sie. Den nachgeholten Moment schilderte sie so: "Am nächsten Morgen machte @vanessaheins unsere Hochzeitsfotos, und wir feierten das Ende dieses Shootings mit Joe's Pizza und der geliebten Torte im Bett." Neben ihrer Schwangerschaft hatte die Sängerin noch weitere große Nachricht für sich behalten. Sie hatte ein Doppelalbum "in der Hinterhand" und schmiedete sogar heimlich Pläne für ein Musical. Ihr 40. Lebensjahr bezeichnete sie als nicht planmäßig, aber vollkommen perfekt. Im März 2026 kam schließlich der erste gemeinsame Sohn des Paares, Ilya Blue, zur Welt.

Cole M.G.N. ist wie seine berühmte Frau in der Musikbranche tätig. Dass sie einmal heiraten und Mutter werden würde, hatte Carly früher überhaupt nicht fest für ihr Leben eingeplant. Wie sie vor Kurzem erklärte, habe das Musikmachen für sie lange ganz klar an erster Stelle gestanden. Gegenüber The Guardian sagte sie: "All diese Dinge waren schöne, hypothetische Vorstellungen, die anderen Menschen gehörten. Vielleicht habe ich die Idee beinahe romantisiert, dass es als Künstlerin eher meine Aufgabe sei, das Leben zu beobachten, als mich ihm ungezügelt hinzugeben." Seit der Geburt ihres Sohnes empfindet die Sängerin großes Glück und zur gleichen Zeit eine neue Verletzlichkeit. "Es gibt nichts Verletzlicheres, als ein Kind zu haben. Es ist dieser ganze Herzschlag, der außerhalb von einem atmet. Ich war noch nie glücklicher und verängstigter – aber ich fühle mich sehr, sehr lebendig", schilderte sie gegenüber der Zeitung.

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Instagram / carlyraejepsen Cole M.G.N. und Carly Rae Jepsen im November 2025

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Instagram / carlyraejepsen Carly Rae Jepsen und ihr Baby, März 2026

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