Für Prinzessin Märtha Louise (55) und Ehemann Durek Verrett (52) könnte es vor Gericht ungemütlich werden. In ihrem millionenschweren Rechtsstreit droht dem Paar ein herber Rückschlag. Der Grund: Ihre Anwälte haben eine wichtige Frist verstreichen lassen. Wie das norwegische Portal Nettavisen berichtet, gelang es den Juristen nicht, der Gegenseite einen entscheidenden Antrag rechtzeitig persönlich zu übergeben. Die Royal und der Schamane wurden deshalb zu einem Eiltermin am Montagabend am Los Angeles Superior Court geladen. Die zentrale Frage: Wird die Zustellungsfrist, die bereits Mitte November abgelaufen ist, nachträglich noch verlängert? Für Märtha Louise und Durek steht dabei einiges auf dem Spiel. Sollte der Richter keinen Aufschub gewähren, könnte ihre Klage abgewiesen werden. Mit dieser fordern die beiden Schadenersatz in Höhe von mehr als 80 Millionen US-Dollar.

Eigentlich wollten die Schwester von König Haakon (53) und ihr Mann mit ihrem Vorgehen das genaue Gegenteil erreichen. Sie hatten das Gericht um eine sofortige Entscheidung gebeten. So wollten sie verhindern, dass sich die Bearbeitung ihres Falls über einen langen Zeitraum hinzieht. Damit das funktioniert, gab es allerdings eine klare Bedingung: Der Antrag musste der Gegenseite spätestens 60 Tage nach seiner Einreichung persönlich ausgehändigt werden. Das sei nun aber nicht fristgerecht geschehen. Erschwerend kam hinzu, dass die Gegenseite momentan keinen Rechtsbeistand hat. Nun liegt die Angelegenheit in den Händen des Richters. Er muss darüber befinden, ob das Verfahren trotz des Fristversäumnisses fortgesetzt werden kann oder nicht.

In dem umfangreichen Verfahren gehen Märtha Louise und Durek gemeinsam gegen insgesamt vier Personen vor. Im Kern geht es dabei um zwei Vorwürfe: mutmaßliche Verstöße gegen Vertraulichkeitsvereinbarungen sowie Verleumdung. Der Konflikt betrifft damit auch persönliche Absprachen und den Ruf des Ehepaares. Die geforderte Summe von mehr als 80 Millionen US-Dollar entspricht umgerechnet rund 548 Millionen dänischen Kronen. Ob das Paar seine Ansprüche überhaupt weiterverfolgen kann, hängt allerdings zunächst von der Entscheidung über die Fristverlängerung ab. Das Paar steht schon seit Jahren im Fokus der Öffentlichkeit. Die 55-Jährige hat sich in der Vergangenheit von ihren offiziellen Aufgaben für das Königshaus zurückgezogen.

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Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett treffen zur Trauerfeier für Prinzessin Astrid in der Ris-Kirche in Oslo ein

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Imago Prinzessin Märtha Louise von Norwegen bei der Aufzeichnung von Carina Bergfeldts Talkshow in Stockholm

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