Steven Spielbergs sieben Kinder erobern Bühne und Leinwand

Wenn Steven Spielberg (79) und seine Frau Kate Capshaw zum Familienessen rufen, sitzt quasi eine halbe Filmcrew am Tisch: Jessica Capshaw (50), Max, Theo, Sasha, Sawyer, Mikaela (30) und Nesthäkchen Destry bilden zusammen eine siebenköpfige Patchworkfamilie. Und fast alle haben sich für eine Branche entschieden, in der es um Kameras, Bühnen oder Mikrofone geht – nur eben jeweils auf sehr eigene Weise. Eine von ihnen ist Jessica, Kates 1976 geborene Tochter aus erster Ehe und damit Stevens ältestes Stiefkind. Ab 2009 wurde sie als Kinderchirurgin Arizona Robbins in der Erfolgsserie Grey's Anatomy einem Millionenpublikum bekannt. Was zunächst nur als kurzer Auftritt geplant war, entwickelte sich ab der sechsten Staffel zu einer festen Rolle. In der Serie verkörperte sie außerdem die Partnerin von Callie Torres, gespielt von Sara Ramirez.

Jessica sammelte schon früh Erfahrungen am Filmset: 1997 stand sie gemeinsam mit Kate für "The Locusts" vor der Kamera. Nach ihrem Abschied von "Grey's Anatomy" war die Schauspielerin unter anderem in der Netflix-Romantikkomödie "Holidate" und in "9-1-1: Nashville" zu sehen. Einen ganz anderen Weg wählte Mikaela, die 1996 geboren und direkt nach ihrer Geburt von Steven und Kate adoptiert wurde. 2020 gab sie bekannt, künftig als Tänzerin in der Erwachsenenunterhaltung arbeiten zu wollen. Vor dem Gespräch mit ihren Eltern sei sie nervös gewesen, habe dann aber deren Rückhalt bekommen. "Meine Sicherheit hatte für sie schon immer oberste Priorität", erklärte sie gegenüber The Sun. Und weiter: "Ich tue das nicht aus dem Drang heraus, jemanden zu verletzen oder aus Boshaftigkeit, sondern weil ich meinen Körper auf eine Weise würdigen möchte, die einträglich ist." Destry, ebenfalls Jahrgang 1996, startete mit kleineren Schauspielrollen, wechselte dann aber hinter die Kamera: Ihr Kurzfilm "Let Me Go (The Right Way)" lief 2022 beim Tribeca Festival, 2024 inszenierte sie den Thriller "Please Don't Feed the Children" mit Michelle Dockery (44) und Giancarlo Esposito (68).

Kreativ unterwegs sind auch die übrigen Geschwister. Max arbeitet unter anderem als Grafikdesigner und war beim Kurzfilm "Snap Shot" als Autor, Editor, Regisseur und Produzent beteiligt. Theo und Sasha gründeten gemeinsam die Band Wardell, bei der Theo die Instrumentals übernimmt und Sasha singt. 2011 erschien ihre erste Single "Opossum", später standen sie als Vorband für Vampire Weekend, Grimes und Haim auf der Bühne. Sasha, die leibliche Tochter des Paares, veröffentlicht zudem Solomusik unter dem Namen Buzzy Lee und war in "Licorice Pizza" sowie "Love Life" zu sehen. Privat sind mehrere der Geschwister längst verheiratet: Jessica hat mit ihrem Ehemann Christopher Gavigan die Kinder Luke, Eva, Poppy und Josephine. Sasha gab Designer Harry McNally 2022 das Jawort, während Max seit 2014 mit Beautyinfluencerin Valerie LaChance verheiratet ist. Destry heiratete am 26. September Immobilienmakler Jake Herskowitz. Sawyer lernte seine Ehefrau Raye bei der Theaterarbeit kennen.

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ActionPress/FOTOS INTERNATIONAL Steven Spielberg mit Tochter Mikaela Spielberg

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Getty Images Jessica Capshaw, Schauspielerin

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Getty Images Destry Allyn Spielberg mit ihren Eltern Steven Spielberg und Kate Capshaw, 2022