Zwischen Julia Römmelt (32) und Kevin Njie (30) bleibt es kompliziert. In der zehnten Folge von Der Promihof sprechen die beiden offen über ihre Gefühle füreinander. Dabei geht es auch um die neuen Flirts, die sich inzwischen auf dem Hof entwickelt haben: Julia ist Christian Lell (42) nähergekommen, während Kevin mit Vanessa Brahimi anbandelt. Beide versichern einander, dass sie dem jeweils anderen das neue Glück gönnen. Für das Model scheint das Kapitel Kevin trotzdem noch nicht ganz abgeschlossen zu sein. "Ich glaube, zwischen Kevin und mir wird immer was sein, aber ich hab ja Christian", erklärt Julia in der Sendung. Ihre Worte lassen vermuten, dass die ständigen Neckereien zwischen ihnen für sie durchaus eine Bedeutung haben. Daran ändern offenbar auch die Annäherungen an Christian und Vanessa bislang wenig.

Auch Kevin räumt ein, dass hinter den gegenseitigen Sticheleien mehr als bloßes Herumalbern stecken könnte. "Wir necken uns einfach ein bisschen. Bei jedem Spaß ist auch ein bisschen Ernst dabei", sagt der Sportler in der Show. Julia kommt anschließend darauf zu sprechen, wie nahe er und Vanessa sich inzwischen sind. Auf sie wirken die beiden mittlerweile beinahe wie ein Paar. Kevin widerspricht dieser Einschätzung nicht, sondern antwortet mit einem kurzen, aber deutlichen "Ja". Damit lässt er durchblicken, dass sich das Kennenlernen mit Vanessa durchaus in eine ernstere Richtung entwickeln könnte. Trotz ihrer jeweiligen Flirts finden Julia und Kevin also weiterhin Raum, über ihre Verbindung zu sprechen. Auch die Annäherungen an Christian und Vanessa klammern sie bei ihrer Aussprache nicht aus.

Wie wichtig Kevin ihr weiterhin ist, hatte Julia auf dem Promihof bereits zuvor gezeigt. Als er wissen wollte, ob sie die Sendung gemeinsam mit ihm verlassen würde, sagte sie ohne langes Zögern zu. Ihre Bereitschaft zu einem gemeinsamen Auszug löste bei Kevin einiges aus. Für den Realitystar bedeutete eine solche Entscheidung nämlich, verliebt zu sein. Umso überraschter war er von Julias Antwort. Er konnte sich nicht erklären, weshalb ihre Gefühle für ihn plötzlich wieder so stark wirkten. Vor diesem Hintergrund bekommt das aktuelle Gespräch der beiden eine besondere Bedeutung. Denn ihre vertraute Verbindung besteht offenbar weiter, während Julia gleichzeitig Christian näherkommt und Kevin sein Kennenlernen mit Vanessa fortsetzt.

"Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Julia Römmelt und Kevin Njie in der dritten "Promihof"-Folge

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RTLZWEI Julia Römmelt und Kevin Njie reden über ihre Gefühle bei "Der Promihof"

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