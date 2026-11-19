Philipp Plein (48) scheut bei seinem Traumhaus offenbar keine Kosten! In der neuen Ausgabe der Gala, die am 19. November erscheint, gewährt der Luxusdesigner exklusive Einblicke in sein Anwesen "Falconview". Die imposante Villa befindet sich im noblen Stadtteil Bel Air in Los Angeles und soll unglaubliche 200 Millionen Dollar (rund 180 Millionen Euro) wert sein. Damit zählt sie zu den teuersten Immobilien der USA. Wie viel Geld er bereits in sein Luxusdomizil investiert hat, verrät Philipp ganz offen: Stolze 73 Millionen Dollar seien bislang in das Anwesen geflossen – und zwar komplett in bar. Doch damit ist das Mammutprojekt längst nicht abgeschlossen. Bis alles fertig ist, rechnet der Modeschöpfer mit weiteren Ausgaben in Höhe von 15 bis 20 Millionen Dollar. Auch die laufenden Kosten haben es offenbar in sich. Wie Philipp selbst sein Anwesen beschreibt, bringt es der Designer auf einen treffenden Vergleich: "Das Haus ist ein großes Monster, das gefüttert werden will."

Und dieses Monster hat einen gewaltigen Appetit: Denn nicht nur der Bau und die luxuriöse Ausstattung verschlingen enorme Summen. Wie Philipp im Gespräch mit der Zeitschrift verrät, kosteten allein die erforderlichen Baugenehmigungen satte 3,5 Millionen Dollar. Hinzu kommt eine jährliche Immobiliensteuer von mehr als 600.000 Dollar. Trotz dieser schwindelerregenden Ausgaben betont der Designer, dass materieller Wohlstand für ihn nicht automatisch Glück bedeutet. "Ich habe längst ein Level erreicht, auf dem materielle Träume nicht mehr meine größte Motivation sind. Ich habe mir die Autos und Häuser gekauft, die ich wollte", erklärt er gegenüber Gala. Was für ihn wahre Zufriedenheit ausmacht, bringt Philipp mit einem klaren Statement auf den Punkt: "Wirklich glücklich wird man, wenn man es schafft, sich von materiellen Träumen zu lösen."

Ganz verabschiedet hat sich Philipp von seiner Liebe zum Luxus offenbar dennoch nicht. Das "Falconview" lässt jedenfalls kaum Wünsche offen: Meterhohe Eingangstore, opulente Kronleuchter, palastartige Zimmer und eine extravagante Einrichtung machen die Villa zu einem echten Hingucker. Bereits seit zehn Jahren lässt Philipp an seinem Traumhaus bauen. Die Fortschritte des Mammutprojekts können Interessierte sogar auf einem eigens dafür eingerichteten Instagram-Account verfolgen. Bei der Gestaltung scheint für den Designer das Motto "Wenn schon, denn schon" gegolten zu haben, wie er 2023 gegenüber Bunte verriet. Schließlich erfüllte er sich damit einen lang gehegten Traum. "Das war schon immer mein Jugendtraum, in Los Angeles ein Haus zu haben. Seitdem ich 16 Jahre alt bin", betonte Philipp.

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Getty Images Philipp Plein bei seiner Veranstaltung zu Watches and Wonders am 1. April 2025 im Four Seasons Hotel des Bergues in Genf

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Getty Images Philipp Plein bei einer Cocktailsoirée in seinem Mailänder Showroom während des Salone del Mobile 2024

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