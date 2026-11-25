Macaulay Culkin (46) könnte schon bald in seine wohl bekannteste Rolle zurückkehren: Ein Comeback im Kevin – Allein zu Haus-Universum nimmt offenbar immer konkretere Formen an. Wie unter anderem Deadline berichtet, befindet sich ein neues Sequel mit dem einstigen Kinderstar bereits in einer frühen Entwicklungsphase. Hinter dem Projekt steht ein prominentes Hollywood-Duo: Seth Rogen (44) und sein langjähriger Kreativpartner Evan Goldberg sollen nicht nur das Drehbuch schreiben, sondern den Film mit ihrer gemeinsamen Produktionsfirma Point Grey auch produzieren. Gemeinsam mit Macaulay arbeiten die beiden demnach an einer Idee des Schauspielers. Die Geschichte soll aus der Perspektive eines inzwischen erwachsenen Familienvaters erzählt werden. Die Hauptrolle möchte Macaulay dabei selbst übernehmen. Noch ist die Umsetzung des Projekts allerdings nicht endgültig beschlossen. Disney hat sich bislang nicht zu den Plänen geäußert.

Noch offen ist unterdessen, ob auch Regisseur Chris Columbus (68) wieder an dem Projekt beteiligt sein wird. Er hatte bereits die beiden ersten Filme inszeniert: den 1990 erschienenen Klassiker "Kevin – Allein zu Haus" sowie dessen Fortsetzung Kevin – Allein in New York. Beide Produktionen waren an den Kinokassen ein großer Erfolg und spielten weltweit zusammen 836,3 Millionen US-Dollar (rund 763 Millionen Euro) ein. 1997 folgte mit "Wieder allein zu Haus" ein dritter Teil, allerdings ohne Macaulay. Damit stieg das weltweite Einspielergebnis der Filmreihe auf insgesamt 915,7 Millionen US-Dollar (rund 835 Millionen Euro). Dass Kevins Abenteuer auch Jahrzehnte später nichts von ihrer Beliebtheit eingebüßt haben, zeigen die aktuellen Streamingzahlen: Zuletzt erreichte "Kevin – Allein zu Haus" mit 177 Millionen angesehenen Minuten den neunten Platz der Nielsen-Charts für Disney+-Filme.

Seine Idee für eine Fortsetzung soll Macaulay bereits Disney-Filmchef David Greenbaum vorgestellt haben. Dass der Schauspieler an einer neuen Geschichte rund um seine Kultfigur arbeitet, ist schon seit etwa drei Monaten bekannt. Dabei verfolgt er offenbar einen neuen Ansatz: Kevin McCallister soll nicht länger als der Junge im Mittelpunkt stehen, der von seiner Familie allein zu Hause zurückgelassen wird. Stattdessen soll die Figur inzwischen erwachsen sein und selbst die Rolle eines Vaters übernehmen. Damit würde die bekannte Geschichte aus einer völlig neuen Perspektive erzählt. Für Macaulay wäre das Projekt eine Rückkehr zu jener Rolle, die ihn Anfang der 1990er-Jahre weltweit zum Kinderstar machte. Seit seinem letzten Auftritt als Kevin im zweiten Teil, in dem er sich allein durch New York schlagen musste, sind mittlerweile mehr als drei Jahrzehnte vergangen. Ob und wann das geplante Sequel tatsächlich auf die Kinoleinwand kommt, ist bislang allerdings noch offen.

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Imago Macaulay Culkin bei der Emmy-Nominiertenfeier der Warner Bros. Television Group in West Hollywood

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Imago Evan Goldberg und Seth Rogen bei der Premiere von "Taking Care" am 16. April 2025 in Los Angeles

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