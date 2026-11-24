Der anhaltende Gewichtsverlust bereitet Katie Price (48) zunehmend Kopfzerbrechen. Seit Monaten nimmt die Britin immer weiter ab, ohne dass bislang eine Ursache dafür gefunden wurde. Um herauszufinden, was hinter den Veränderungen steckt, möchte sie sich nun erneut umfassend medizinisch untersuchen lassen. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" besprach sie mit ihrer Schwester Sophie, welche Untersuchungen anstehen. Das Gespräch wurde kurz nach ihrem mittlerweile vierten Eingriff an der Nase aufgezeichnet. Geplant sind unter anderem ein Elektrokardiogramm zur Kontrolle ihrer Herzfunktion, eine Magnetresonanztomografie und eine Untersuchung ihrer Knochengesundheit. "Ich bin dünn und ich möchte nicht so dünn sein", betonte der Realitystar. Auch ihr ungewöhnlich niedriger Blutdruck beschäftigt die Ärzte. Sie wollen deshalb möglichen Ursachen für ihren körperlichen Zustand auf den Grund gehen. Während sie auf die Untersuchungsergebnisse wartet, möchte Katie selbst etwas für ihre Fitness tun. Im Fitnessstudio will sie gezielt trainieren und wieder Muskelmasse aufbauen.

Dass Katie sich Gedanken um ihre Gesundheit macht, ist nicht neu. Schon im August hatte sie angekündigt, wegen ihres unerklärlichen Gewichtsverlusts einen Facharzt aufsuchen zu wollen. Ihre auffallend schmale Figur hatte zu diesem Zeitpunkt sowohl in ihrem familiären Umfeld als auch bei ihren Fans Besorgnis ausgelöst. Erstmals medizinische Hilfe gesucht hatte sie sogar bereits im Januar. Damals hätten sie Aufnahmen von sich selbst erschreckt, auf denen sie extrem abgemagert ausgesehen habe. Nach ersten Blutuntersuchungen wurde sie an einen Gastroenterologen überwiesen. Dabei kam unter anderem ein Eisenmangel ans Licht. Im März äußerte sie sich in der Sendung "Good Morning Britain" selbstkritisch zu ihrem Erscheinungsbild: "Ich sehe zu dünn aus, ich sehe ausgemergelt aus." Spekulationen, sie könne Medikamente wie Ozempic zum Abnehmen verwenden, wies Katie allerdings entschieden zurück. Ihre Blutwerte hätten ebenfalls belegt, dass sie keine entsprechenden Mittel einnehme. Außerdem berichtete sie, sich bereits in der Prämenopause zu befinden.

Auch ihre Familie beobachtet Katies Gesundheitszustand mit Sorge. Ihr Sohn Junior André (21) wollte nicht länger tatenlos zusehen und griff kurzerhand selbst zum Kochlöffel. Für seine Mutter bereitete er eine ordentliche Portion Pasta zu und kochte direkt eine weitere Mahlzeit für den darauffolgenden Tag. In einem Instagram-Video erklärte Junior, Katie esse sonst kaum etwas und bereite sich auch selbst keine Mahlzeiten zu. Deshalb sei er zu ihr gefahren, um sich darum zu kümmern. Die fünffache Mutter freute sich sichtlich über die Aufmerksamkeit und verriet begeistert, wie sehr sie sein Nudelgericht liebe. Dass sie inzwischen zu viel Gewicht verloren hat, hatte Katie bereits mehrfach selbst eingeräumt. Neben den anstehenden medizinischen Untersuchungen möchte sie nun gezielt daran arbeiten, wieder zuzunehmen und Muskelmasse aufzubauen.

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Getty Images Katie Price bei den National Television Awards 2026 in der O2 Arena in London

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Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

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