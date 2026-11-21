Um Katie Price (48) und ihre Tochter Princess Andre (19) ist neuer Wirbel entstanden. Wie die Daily Mail berichtet, sollen Personen aus dem Familienumfeld das Verhalten der Mutter gegenüber ihrer Tochter kritisieren. Besorgte Freunde beschreiben den Umgang des Realitystars mit Princess demnach als "sehr unfreundlich". Dabei handelt es sich bislang ausschließlich um unbestätigte Schilderungen anonymer Personen. Konkrete Beispiele dafür, wie sich Katie gegenüber ihrer Tochter verhalten haben soll, nennt der Bericht nicht. Auch wann und wo sich die angeblich angespannte Begegnung zwischen Katie und Princess abgespielt haben soll, bleibt offen. Unklar ist zudem, was den mutmaßlichen Konflikt zwischen Mutter und Tochter überhaupt ausgelöst haben könnte. Weitere Einzelheiten zu einem angeblichen Streit werden nicht genannt. Die Vorwürfe beruhen damit bislang allein auf Aussagen aus dem Umfeld der beiden.

Separat von der angeblichen Auseinandersetzung mit Princess sorgt ein Tanz von Katie und Lee Andrews für Gesprächsstoff. Sie und ihr Ex-Partner feierten bis in die frühen Morgenstunden in einem Beachclub in Dubai. Auf der Tanzfläche wurde es dabei ziemlich intim: In einem glitzernden schwarzen Minirock und einem weißen Top ließ sich Katie von Lee hochheben und schlang anschließend ihre Beine um ihn. Erst das Eingreifen eines Securiy-Mitarbeiters beendete die Tanzeinlage. Auch bei den Gästen sorgte das Verhalten für Aufsehen.

Princess ist die gemeinsame Tochter von Katie und ihrem Ex-Mann Peter Andre (53). Die beiden hatten sich 2004 in der britischen Dschungelshow "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" kennengelernt und ein Jahr später geheiratet. 2009 ging das Paar wieder getrennte Wege. Neben Princess haben Katie und Peter auch den gemeinsamen Sohn Junior. Insgesamt ist das Model fünffache Mutter. Neben Junior und Princess gehören auch Harvey, Jett und Bunny zu ihrer Familie. Ob sich an der Beziehung zwischen Mutter und Tochter durch die Berichte aus dem Umfeld etwas geändert hat, lässt sich anhand der knappen Informationen nicht sagen. Eine Reaktion auf die Kritik aus dem Umfeld liegt weder von Katie noch von Princess vor.

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Getty Images Princess Andre und Katie Price bei den National Television Awards 2026 in der O2 Arena in London

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026

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