Jetzt ist es endgültig: Für "Immer wieder sonntags" verschwindet auch die bekannte Kulisse. Die Freiluftarena im Europa-Park in Rust, die über viele Jahre als Bühne der ARD-Musikshow diente, soll nach dem Ende des Formats zurückgebaut werden. Eine Sprecherin des Freizeitparks bestätigte gegenüber Schlagerpuls: "Mit dem Ende der Sendung wird die 'Immer wieder sonntags Arena" nun zurückgebaut." Show-Moderator Stefan Mross (50) soll zuvor noch mit den Verantwortlichen über eine mögliche Zukunft des beliebten Formats verhandelt haben – das ist jetzt offensichtlich Geschichte. Eine Einigung zwischen den Parteien gab es nicht. Nach mehr als zwei Jahrzehnten verliert die Show nun also nicht nur das Gesicht, sondern auch den Veranstaltungsort.

Nachdem das Aus der Sendung bekannt gegeben worden war, hatte Stefan lange darum gekämpft, doch noch irgendwie das Ruder herumzureißen. Tatsächlich hatte sich Europa-Park-Chef Roland Mack offen für eine Fortführung der Sendung gezeigt. Doch Ende September dieses Jahres musste sich der Moderator letztendlich von seinem Publikum und der Sendung verabschieden. Die ARD und der federführende SWR hatten zuvor entschieden, "Immer wieder sonntags" ab 2027 nicht mehr fortzusetzen – und das, obwohl die Show regelmäßig ein Millionenpublikum vor die Fernseher holte. Als Gründe für das Aus nannten die Sender finanzielle und strategische Erwägungen. Was künftig auf dem Gelände der bisherigen Arena entstehen soll, hat der Europa-Park bislang noch nicht bekannt gegeben.

Bereits im Jahr 1995 lief "Immer wieder sonntags" das erste Mal über den Bildschirm. 2005 übernahm Stefan die Moderation und prägte die Sendung als Gesicht des Formats bis zur Absetzung. Auf der Bühne führte er nicht nur durch das Programm, sondern bot auch eigene Showeinlagen dar: Er spielte Trompete, sang mit seinen Gästen und riss Witze. Ob das Format trotz des gescheiterten Plans im Europa-Park doch noch eine Zukunft hat, ist weiterhin offen. Denkbar wäre etwa ein anderer Standort oder eine Zusammenarbeit mit einem anderen Sender – konkrete Pläne dazu sind bislang allerdings nicht bekannt. Unterstützung für eine Fortsetzung kommt unterdessen aus der Schlagerbranche: Auch Sänger Ramon Roselly setzt sich dafür ein, dass die Show weitergeht. Er behauptete sogar, die Moderation anstelle von Stefan übernehmen zu wollen.

Anzeige Anzeige

Imago Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags" im Wasserpark Rulantica, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Imago Stefan Mross mit Florian Silbereisen und Andy Borg bei "Immer wieder sonntags" in Rulantica, Rust, am 08.09.2024

Anzeige Anzeige