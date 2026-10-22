Stefan Mross' Karriereweg: So sah der ARD-Star früher aus

Trompete statt Pausenhof: Stefan Mross (50) war gerade einmal 13 Jahre alt, als er 1989 beim Grand Prix der Volksmusik in Österreich antrat – und prompt den ersten Platz holte. Entdeckt worden war das Nachwuchstalent zuvor von Volksmusik-Legende Karl Moik (†76). Auf Aufnahmen aus dieser Anfangszeit ist der spätere ARD-Star noch als jugendlicher Volksmusiker zu sehen, lange bevor er sich auch als Sänger und Fernsehmoderator einen Namen machte. Der frühe Triumph legte den Grundstein für alles, was danach kam – und die "Heimwehmelodie" blieb bis heute das Stück, mit dem Stefan ganz besonders verbunden wird. 37 Jahre später dürfte so mancher Fan beim Anblick der alten Bilder zweimal hinschauen.

Nach dem Sieg ging es Schlag auf Schlag: Noch im Dezember 1989 präsentierte der damals 14-Jährige seine "Heimwehmelodie" in der ARD-Show "Eine Welt für Kinder – 40 Jahre SOS-Kinderdörfer" in Duisburg. Im selben Jahr durfte er sich zudem über eine Goldene Schallplatte für seinen Siegertitel freuen – nicht schlecht für einen Teenager. Später tauschte der Musiker die Bühne regelmäßig gegen das Moderationsmikrofon: Ab 2005 war Stefan das Gesicht von Immer wieder sonntags und führte mehr als zwei Jahrzehnte lang durch die Sendung, die live aus dem Europa-Park Rust übertragen wurde. Im September 2026 moderierte er die Show allerdings zum letzten Mal. ARD und SWR begründeten das Aus mit Sparmaßnahmen, einer sinkenden Reichweite und der stärkeren Ausrichtung auf neue digitale Formate. Beim Abschied rang der Moderator mit den Tränen: "Ich wollte stark bleiben und nicht weinen, aber jetzt habt ihr es geschafft", sagte er in "Immer wieder sonntags".

Bei seinem großen Durchbruch 1989 war Stefan übrigens nicht allein unterwegs. Seine Eltern Eberhard und Stefanie standen ihm zur Seite und ließen sich nach dem Grand-Prix-Erfolg stolz gemeinsam mit ihrem Sohn ablichten. Beide sind inzwischen verstorben: Sein Vater starb 2010 im Alter von 68 Jahren an den Folgen von Speiseröhrenkrebs, seine an Demenz erkrankte Mutter verstarb 2025 mit 85 Jahren. Auch privat gründete der Trompeter später eine eigene Familie. Insgesamt hat er drei Kinder, darunter Tochter Johanna, die aus seiner früheren Ehe mit der Volksmusikerin Stefanie Hertel (47) stammt. Seit Anfang 2023 ist Stefan mit der Sängerin Eva Luginger liiert.

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Imago Stefan Mross mit Karl Moik, Eberhard Mross und Carolin Reiber beim Grand Prix der Volksmusik 1989 in Linz

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Imago Stefan Mross mit seinen Eltern Stefanie und Eberhard Mross zu Hause, 1989

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Schultes, Klaus Eva Luginger und Stefan Mross im August 2023