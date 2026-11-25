Marc-Robin Wenz und Zoe Müllner verbringen auf dem Promihof viel Zeit miteinander – doch ihre Verbindung schätzen sie unterschiedlich ein. In der zehnten Folge suchen die beiden immer wieder die Gesellschaft des anderen. Marc-Robin würde seine Mitstreiterin gerne näher kennenlernen und herausfinden, ob sich mehr entwickeln könnte. Zoe schätzt vor allem, dass er ihr zuhört und sie sich aufeinander verlassen können. Romantische Gefühle verbindet sie mit ihrer Nähe allerdings nicht. "Ich verstehe mich einfach gut mit Marc-Robin und er hat immer ein offenes Ohr und ist da für mich. Das ist ja was Schönes und umgekehrt genauso, aber nee, da ist nichts Romantisches oder so", erklärt sie in der Sendung. Für Zoe steht damit die gegenseitige Unterstützung im Vordergrund. Sie betrachtet Marc-Robin als Freund, während er sich offenbar mehr vorstellen kann.

Trotz seiner Begeisterung für Zoe möchte Marc-Robin das Kennenlernen langsam angehen. Er will zunächst schauen, wie gut sie zusammenpassen, ohne direkt körperlich zu werden. "Ich will gar nicht mit der rumknutschen oder so, ich will echt erst mal gucken, wo es hinführt, und wenn es dann dazu kommt, umso schöner. Und Zoe ist die zweite Frau, bei der ich das hatte", sagt er bei "Der Promihof". Ein Kuss ist für ihn also nicht das vorrangige Ziel. Stattdessen möchte er ihrer Verbindung Zeit geben und abwarten, wohin sie führt. Seine Offenheit für eine mögliche Romanze trifft dabei allerdings auf Zoes klare Einordnung als Freundschaft. Ob Marc-Robin von ihrer Einschätzung erfährt und welche Konsequenzen er daraus für sich zieht, bleibt zunächst offen.

Seine Schwärmerei hatte Marc-Robin bereits in der siebten Folge gegenüber Julia Römmelt (32) angesprochen. Damals erzählte er, wie attraktiv er Zoe findet und dass ihn neben ihrem Aussehen auch ihre Persönlichkeit anspricht. Er nahm sie als liebevolle Frau wahr, die fest im Leben steht und mit der er sich ein Kennenlernen vorstellen könnte. Unsicher war er sich allerdings, ob Zoe sein Interesse erwidert. Bevor er weitere Schritte wagte, wünschte er sich deshalb ein Zeichen von ihr. Er sei durchaus bereit, auf sie zuzugehen, wolle bei einer Annäherung aber auch etwas Entgegenkommen spüren. Nun hat Zoe zumindest für die Zuschauer deutlich gemacht, wie sie empfindet. Ihre gemeinsame Zeit auf dem Hof genießt sie, eine romantische Verbindung sieht sie darin jedoch nicht. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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Collage: RTLZWEI, Imago Collage: Zoe Müllner und Marc-Robin Wenz

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RTLZWEI Marc-Robin Wenz und Zoe Müllner kuscheln bei "Der Promihof"

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