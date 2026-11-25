Russell Brand (51) hat im Gefängnis nun erstmals Besuch von seinen Kindern erhalten. Wie GB News berichtet, brachte seine Ehefrau Laura Gallacher (39) die drei gemeinsamen Kinder in die Haftanstalt HMP Littlehey in der englischen Grafschaft Cambridgeshire. Für den zehn, acht und drei Jahre alten Nachwuchs war es das erste Wiedersehen mit seinem Vater seit dessen Inhaftierung am 9. November. Begleitet wurde die Familie dabei von Russells Bodyguard Joe McCann. Für Laura selbst war es hingegen bereits der zweite Besuch in der Haftanstalt.

Erst eine Woche zuvor hatte Laura ihren Mann allein im Gefängnis besucht und rund zwei Stunden mit ihm verbracht. Nach seiner Verurteilung war Russell zunächst im HMP Wandsworth im Süden Londons untergebracht worden. Am 15. November erfolgte dann laut GB News die Verlegung nach Littlehey. Bei der Einrichtung handelt es sich um ein Gefängnis der Kategorie C, in dem ausschließlich verurteilte Sexualstraftäter untergebracht sind. Im Oktober war der britische Comedian in einem Fall der Vergewaltigung sowie in drei Fällen sexueller Nötigung schuldig gesprochen worden. Der Southwark Crown Court verurteilte ihn daraufhin zu einer Haftstrafe von zehneinhalb Jahren.

Laura hatte bereits zuvor in mehreren YouTube-Videos deutlich gemacht, dass sie ihrem Mann auch während seiner Haft als "treue Ehefrau" zur Seite stehen möchte. Für Aufsehen sorgte allerdings eine über den gemeinsamen Kanal verbreitete Botschaft von Russell, in der er erneut seine Unschuld beteuerte. Daraufhin nahm auch die britische Regierung den Vorgang unter die Lupe. In ihrem gemeinsamen Podcast "Sunday Service with the Brands", den Laura inzwischen allein weiterführt, äußerte sie sich vor Kurzem zu den Konsequenzen: "Nachdem ich nun die von den brillanten und professionellen Mitarbeitern des HMP Littlehey festgelegten Parameter verstanden habe, werde ich diese selbstverständlich respektieren."

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Getty Images Russell Brand und seine Ehefrau Laura kommen am Southwark Crown Court in London an

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Imago Laura Gallacher im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen Russell Brand am Southwark Crown Court in London

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