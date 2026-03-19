Strikte Regeln: Chris Pratts Kids dürfen keine Filme gucken

Chris Pratt (46) hat verraten, dass seine drei jüngsten Kinder noch nie einen Film gesehen haben – nicht einmal seine eigenen Blockbuster. Die Kinder Lyla, Eloise und Ford, die er mit seiner Ehefrau Katherine Schwarzenegger (36) hat, kennen bislang weder seine Rolle als Star-Lord in "Guardians of the Galaxy" noch seine Stimme in "The Super Mario Bros. Movie". "Meine Fünfjährige, meine Dreijährige und meine Einjährige haben noch nie Filme gesehen", erklärte der Schauspieler bei seinem Auftritt in der "Today"-Show. Der Grund dafür liegt in der Erziehungsphilosophie seiner Frau Katherine, wie Chris erzählte: "Katherine ist sehr altmodisch, wenn es um Bildschirme und Technologie und all diese Dinge geht. Wir warten also noch."

Ganz anders sieht es hingegen bei seinem ältesten Sohn Jack aus, den Chris aus seiner Ehe mit seiner Ex-Frau Anna Faris (49) hat. Den 13-Jährigen nahm der Schauspieler bereits zur Vorführung seines animierten Films "The Super Mario Bros. Movie" mit. "Meinen 13-Jährigen, ich habe ihn zu einer Vorführung des ersten Films mitgenommen", berichtete Chris gegenüber Moderator Craig Melvin und fügte hinzu: "Er findet es ziemlich cool." Trotz der aktuellen Einschränkungen für die jüngeren Kinder freut sich der "Parks and Recreation"-Star bereits auf den Tag, an dem auch Lyla, Eloise und Ford seine Filme sehen dürfen. "Es wird eine Zeit kommen, in der sie merken werden, dass ihr Vater richtig cool ist", scherzte er. "Das haben sie noch nicht gemerkt, aber eines Tages."

Chris und Katherine, die sich 2019 das Jawort gaben, sind sich in Erziehungsfragen grundsätzlich einig. In einem Podcast-Interview bei "Literally! With Rob Lowe" verriet der Schauspieler vor Kurzem, dass das Paar bereits vor der Hochzeit intensiv über ihre gemeinsamen Werte gesprochen hat. Im Rahmen ihrer kirchlichen Trauung in der St. Monica's Church absolvierten die beiden eine voreheliche Beratung mit sechs Sitzungen. "Sie stellen dir Fragen, über die du gar nicht nachdenken würdest, bis du acht Jahre verheiratet bist", erklärte Chris. "Dann kommt etwas auf und du fragst dich: 'Was meinst du damit, dass du so darüber denkst?' Und dann musst du es in dem Moment aushandeln." Durch die Beratung hätten er und Katherine eine Art Liste mit Leitlinien für ihre Ehe entwickelt. "Es sind wie 300 potenzielle Landminen, und man entschärft sie im Voraus", sagte er über die Methode, Konflikte frühzeitig zu besprechen.

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Getty Images Chris Pratt, Januar 2026

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Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, Februar 2024

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Getty Images Chris Pratt, Januar 2026