Ariana Grande (33) und Ricky Álvarez (35) schweben offenbar auf Wolke sieben – und das so sehr, dass die Musikerin angeblich schon an den nächsten großen Schritt denken soll. Wie ein Insider jetzt gegenüber Page Six verriet, spielt Ariana ernsthaft mit dem Gedanken, ihrem Liebsten das Jawort zu geben. "Ariana denkt definitiv über eine Heirat mit Ricky nach. Sie war ehrlich gesagt noch nie so glücklich und ausgeglichen", berichtete die Quelle. Nach ihrer erneuten Annäherung steht für das Paar bald eine Premiere an: Die beiden feiern ihr erstes gemeinsames Thanksgiving. Der Tänzer verbringt den Feiertag mit Ariana und ihrer Familie in New York. Auch im Alltag sollen die zwei Turteltauben kaum voneinander zu trennen sein. "Die Dinge scheinen wirklich gut und unkompliziert zu laufen. Er begleitet sie fast überallhin", meinte der Informant weiter.

Bei Arianas Liebsten soll Ricky jedenfalls schon jetzt einen festen Platz haben. Laut dem Insider wurde der Tänzer von der Familie der Musikerin mit offenen Armen empfangen. Ihre Angehörigen sollen sich sehr über das Liebescomeback freuen und Ricky allesamt ins Herz geschlossen haben. Zum Fest ist bereits ein sehr besonderes Programm geplant: Zusammen möchten sie sich die berühmte Macy's Thanksgiving Day Parade ansehen. "Sie verbringen Thanksgiving zusammen mit ihrer Familie in New York. Ihre Familie liebt es, gemeinsam die Macy's Thanksgiving Day Parade anzuschauen. Das ist eine Tradition bei ihnen. Sie freuen sich alle sehr für sie. Sie lieben Ricky alle", berichtete die Quelle weiter. Offiziell bestätigt sind die angeblichen Hochzeitspläne aber nicht. Arianas Sprecher reagierte bisher nicht auf die Anfrage des Portals nach einer Stellungnahme.

Für Ariana und Ricky ist es nicht das erste Mal, dass sie Seite an Seite durchs Leben gehen. Bereits ab 2015 waren die zwei ein Liebespaar, im Sommer 2016 folgte allerdings die Trennung. Verbunden blieben sie trotzdem. Im Sommer 2026 kamen nach fast zehn Jahren wieder Gerüchte auf, dass sie wieder einander daten. Vor knapp zwei Wochen machten sie schließlich Nägel mit Köpfen: Bei der Weltpremiere von Arianas Film "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" im New Yorker Beacon Theatre zeigten sie sich zusammen auf dem roten Teppich. Zusammen posierten sie lächelnd für die Fotografen. Damit traten sie erstmals bei einem solchen Event als wiedervereintes Pärchen auf. Ihre erste Romanze hatte die Sängerin damals auch musikalisch verarbeitet. Der Song "Moonlight" soll von ihrer Beziehung zu Ricky handeln. Später erwähnte sie ihn zudem in ihrem Hit "thank u, next".

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Getty Images Ricky Álvarez und Ariana Grande bei der Weltpremiere von "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" im Beacon Theatre in New York

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Getty Images Ariana Grande bei der UK-Premiere von "Focker-In-Law" im Odeon Luxe Leicester Square in London, November 2026

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