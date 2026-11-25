Seit dem 19. November 2026 läuft Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping in den deutschen Kinos. Unter Fans der Romanvorlage von Suzanne Collins (64) sorgen jedoch vor allem drei Änderungen für Unmut. So wurden die Szenen der 50. Hungerspiele deutlich gekürzt und weniger brutal dargestellt. In Online-Diskussionen heißt es deshalb, die tödlichen Spiele wirkten zu harmlos. Dadurch seien auch Haymitchs heftige Gefühle und Reaktionen weniger gut nachvollziehbar. Außerdem erinnert Elle Fanning (28) als junge Effie manche Zuschauer zu sehr an Elizabeth Banks (52), die die Figur in den früheren Filmen spielte. Im Roman ist Effie aber noch deutlich unsicherer und steht erst am Anfang ihrer Karriere von Distrikt 12. Für den größten Ärger sorgt jedoch die Beziehung zwischen Haymitch und Maysilee. Ihre tiefe, fast geschwisterliche Verbundenheit aus dem Buch kommt im Film kaum zur Geltung. Stellenweise wirkt sie eher wie eine bloße Zweckgemeinschaft.

Den Fans fehlt vor allem ein emotionaler Moment: Im Roman nennt Haymitch Maysilee seine Schwester. In der Verfilmung wurde diese Einordnung ihrer Beziehung gestrichen. Auch Maysilees Eigeninitiative kommt zu kurz. Im Buch flieht sie mit ihrer Mittributin Maritte in eine Wartungsluke, wo die beiden drei Spielmacher töten. Damit gerät Maysilee selbst ins Visier des Kapitols. Diese Szene fehlt im Film komplett. Ihr späteres Schicksal wirkt dadurch eher wie eine Folge ihres Bündnisses mit Haymitch. Viele Fans vermissen den Mut und den Widerstand, den die Figur im Buch deutlich zeigt. Auch Haymitchs Beziehungen zu Nebenfiguren wie Ampert und Loulou fallen knapper aus. Eine ausführlichere Darstellung all dieser Bündnisse hätte bei einer Laufzeit von rund zweieinhalb Stunden allerdings noch mehr Raum verlangt. Diskussionen gibt es ebenso über die Kapitolfiguren. Ein Fan schreibt auf Reddit: "Ich finde, Kieran Culkins Darstellung von Caesar hat sich zu weit von Stanley Tuccis Version entfernt, während Elle Fannings Effie zu nah an Elizabeth Banks geblieben ist."

Suzanne selbst ist mit der Verfilmung ihres 2025 erschienenen Romans dagegen sehr zufrieden. Noch vor dem deutschen Kinostart hatte sich die Autorin öffentlich und äußerst positiv über den Film geäußert. Sie lobte die Arbeit von Regisseur Francis Lawrence (55) und seinem Team. Francis hatte für die Reihe bereits "Catching Fire", die beiden "Mockingjay"-Teile und "The Ballad of Songbirds & Snakes" inszeniert. Trotz der umstrittenen Änderungen gibt es auch viel Lob für den neuen Film. Besonders hervorgehoben wird Joseph Zada (21), der den jungen Haymitch spielt. Seine Performance vermittle Verzweiflung, Wut und Herzenswärme – und das auch ohne explizitere Gewaltszenen. Zuspruch erhalten zudem die dichte Atmosphäre und die emotionale Inszenierung. Auch die Kostüme und die Farbgestaltung werden von Zuschauern positiv erwähnt. Damit stößt die Adaption zwar mit ihren Kürzungen auf deutlichen Widerspruch, doch die schauspielerischen Leistungen und die visuelle Umsetzung finden zugleich Anerkennung.

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Getty Images Suzanne Collins, Autorin der "The Hunger Games"-Reihe

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Getty Images Kieran Culkin, Glenn Close, Whitney Peak, Joseph Zada, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Elle Fanning und Ralph Fiennes beim Fan-Event in London

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