Brooklyn Beckham äußert sich erstmals zum Familienstreit

Nach jahrelangem Schweigen hat Brooklyn Peltz-Beckham (26) mit einem explosiven Statement auf Instagram für Aufsehen gesorgt. Der Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50) rechnet auf sechs Seiten gnadenlos mit seinen berühmten Eltern ab: "Ich habe jahrelang geschwiegen und alles versucht, um diese Angelegenheiten privat zu halten. Leider haben meine Eltern und ihr Team weiterhin die Presse kontaktiert, sodass mir keine andere Wahl blieb, als für mich selbst zu sprechen." Er wirft seinen Eltern vor, systematisch Lügen zu verbreiten und unschuldige Menschen zu schädigen, nur um "ihre Fassade" aufrechtzuerhalten. Der angehende Koch behauptet, dass seine Eltern schon seit Jahren versuchen würden, seine Beziehung zu Milliardärstochter Nicola Peltz (31) zu zerstören.

Brooklyn erklärt unmissverständlich, dass er keine Versöhnung mit seiner Familie wünsche und sich zum ersten Mal in seinem Leben für sich selbst einsetze. Er prangert die verlogene Familiendynamik der Beckhams an: "Meine Familie wertet öffentliche Werbung und Unterstützung über alles andere. Brand Beckham kommt zuerst", schreibt er voller Bitterkeit. Die Familienliebe werde ausschließlich daran gemessen, wie schnell man alles stehen und liegen lasse, um bei einem Familien-Fotoshooting zu posieren – selbst wenn dies berufliche Verpflichtungen zunichte mache. Brooklyn beschuldigt seine Eltern zudem, seit seiner Kindheit die Medienerzählungen über ihre Familie kontrolliert zu haben. Die performativen Social-Media-Posts, Familien-Events und unechten Beziehungen seien ein fester Bestandteil des Lebens gewesen, in das er hineingeboren wurde. Nun habe er mit eigenen Augen gesehen, wie weit seine Eltern gehen würden, um unzählige Lügen in den Medien zu platzieren.

Besonders explosive Details enthüllt Brooklyn über sein Hochzeitswochenende im Jahr 2022, das offenbar von Familiendramen überschattet war. Victoria habe in letzter Minute die Anfertigung von Nicolas Brautkleid abgesagt, obwohl diese sich riesig darauf gefreut hätte, ihr Design zu tragen. Dies zwang die Braut, dringend ein neues Kleid zu finden. Noch skandalöser: Brooklyn behauptet, seine Mutter habe seinen ersten Tanz mit seiner Frau gekapert, der wochenlang im Voraus zu einem romantischen Liebeslied geplant gewesen sei. Vor 500 Hochzeitsgästen habe Sänger Marc Anthony ihn auf die Bühne gerufen, wo laut Zeitplan sein romantischer Tanz mit seiner Frau stattfinden sollte – stattdessen wartete seine Mutter darauf, mit ihm zu tanzen. "Sie tanzte sehr unangemessen an mir vor allen", gesteht Brooklyn und fügt hinzu: "Ich habe mich noch nie so unwohl oder gedemütigt in meinem ganzen Leben gefühlt." Die Nacht vor der Hochzeit sei ebenfalls traumatisch gewesen: Familienmitglieder hätten ihm gesagt, dass Nicola "nicht blutsverwandt" und "nicht Familie" sei. Den Vorwurf, seine Frau würde ihn kontrollieren, weist er vehement zurück. "Ich wurde fast mein ganzes Leben lang von meinen Eltern kontrolliert", heißt es in dem Statement.

Die Beckhams hätten Brooklyn wiederholt unter Druck gesetzt und versucht, ihn zu bestechen, damit er die Rechte an seinem Namen abtrete – was ihn, seine Frau und ihre zukünftigen Kinder betroffen hätte. Sie hätten darauf bestanden, dass er vor dem Hochzeitstermin unterschreibe, weil dann die Bedingungen des Deals in Kraft getreten wären. Die Isolation ging sogar so weit, dass seine eigenen Brüder Romeo (23) und Cruz (20) ihn im vergangenen Sommer grundlos in sozialen Medien blockiert hätten. Brooklyn vermutet, seine Eltern hätten sogar seine Geschwister dazu angestiftet, ihn über soziale Medien anzugreifen. Während die Medien im Sommer spekulierten, dass Brooklyn und Nicola absichtlich von Davids Geburtstagsfeier ferngeblieben seien, klärt Brooklyn nun auf: Sie seien eine Woche in ihrem Hotelzimmer in London hingehalten worden. "Er (David) lehnte alle unsere Versuche ab, es sei denn, es war auf seiner großen Geburtstagsparty mit hundert Gästen und Kameras an jeder Ecke", so Brooklyn. Als David schließlich zustimmte, ihn zu sehen, sei dies unter der Bedingung gewesen, dass Nicola nicht eingeladen werde – was Brooklyn als "Schlag ins Gesicht" empfand. Den dürften nach Brooklyns Statement auch seine Eltern spüren.

Anzeige Anzeige

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023

Anzeige Anzeige

Getty / Pascal Le Segretain Brooklyn und Victoira Beckham

Instagram / victoriabeckham Cruz Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, Romeo Beckham und David Beckham