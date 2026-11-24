Brooklyn Peltz-Beckham (27) und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) lassen sich vom aktuellen Gegenwind offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Am Montag wurde das Ehepaar bei einem Lunchdate in Beverly Hills gesichtet. Hand in Hand machten sich Brooklyn und Nicola auf den Weg zur Polo Lounge im Beverly Hills Hotel. Bei ihrem Ausflug wirkten die beiden entspannt, wie Schnappschüsse zeigen, die Daily Mail vorliegen. Brooklyn trug ein schwarzes Langarmshirt zu einer lässigen Jeans. Nicola setzte ebenfalls auf einen legeren Look und kombinierte einen grauen Hoodie mit einer schwarzen Lederjacke, Jeans und klobigen schwarzen Boots. Ein Accessoire durfte bei beiden nicht fehlen: Große Sonnenbrillen schirmten ihre Augen ab – ganz im Stil echter Hollywoodstars auf dem Weg zum Mittagessen.

Erst kürzlich hatte der Sohn von Victoria (52) und David Beckham (51) mit Aussagen in einem Interview mit Entertainment Tonight für Kritik gesorgt. Ausgelöst hatte die Kritik ein Gespräch bei einem Kochevent im Bellagio Fountain Club in Las Vegas. Dort wurde Brooklyn gefragt, wie er und Nicola sich in ihrer Ehe gegenseitig unterstützen. In seiner Antwort stellte er vor allem den Anteil seiner Frau an seinem Erfolg heraus. "Wir sind gegenseitig unsere größten Fans. Ohne sie wäre ich heute mit meiner scharfen Soße nicht da, wo ich bin", erklärte er. Wer in dieser Danksagung fehlte? Seine berühmten Eltern – und auch der mögliche Karrierevorteil durch den bekannten Familiennamen blieb unerwähnt. Das schmeckte vielen Fans gar nicht. Zahlreiche Kommentatoren warfen Brooklyn vor, sein privilegiertes Umfeld bei der Einschätzung seiner Karriere auszublenden: "Ohne seine Eltern wäre er nirgendwo! Das ist eine Tatsache."

Außerdem verriet Brooklyn, wie seine Marke überhaupt entstanden ist – und auch dabei soll Nicola eine entscheidende Rolle gespielt haben. "Ich habe das Rezept vor fünf Jahren eines Abends mit ihr entwickelt, als wir beide betrunken waren", plauderte er aus. Die Unterstützung gehe aber in beide Richtungen: Wenn Nicola einen Film drehe, sei er dabei, unterstütze sie und helfe ihr. Zum Abschluss schwärmte er, sie sei "die Beste". Beim Ausbau seines Soßengeschäfts soll Brooklyn zudem auf den Rat von Nicolas Vater Nelson Peltz gesetzt haben. Der milliardenschwere Investor bringt durch seine Firma Trian Fund Management jahrelange Erfahrung aus der Branche mit.

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Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz Beckham bei der Messika Womenswear Spring/Summer 2027 Show während der Paris Fashion Week

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Getty Images Brooklyn Beckham auf dem Roten Teppich bei den 83. Internationalen Filmfestspielen von Venedig am Lido, 5. September 2026

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