Morgan Freeman (89) soll seinen Enkeln Zaharah, Aaliyaah und Abdullah finanzielle Unterstützung verweigert haben, obwohl der Familie der Verlust ihrer Unterkunft drohte. Wie die Daily Mail berichtet, bat ihre Mutter Maryann Castle den Schauspieler um 4.500 Euro. Eine direkte Antwort von ihm habe sie nach eigenen Angaben aber nie bekommen. Wie aus E-Mails hervorgeht, die dem Blatt vorliegen, wandte Maryann sich daraufhin an Morgans Geschäftsberater. Dessen Rückmeldung fiel demnach eindeutig aus: "Morgan hat alle deine Nachrichten erhalten. Es gibt zu diesem Zeitpunkt nichts, was er tun würde." Inzwischen sind Maryann und ihre Kinder in einer Notunterkunft untergekommen, die eine gemeinnützige Organisation bezahlt. Dauerhaft gelöst ist ihre schwierige Wohnsituation dadurch allerdings nicht. Nach Maryanns Worten dürfen sie dort lediglich vier Monate bleiben. Wo die Familie anschließend unterkommen kann, sei bislang ungeklärt.

Zuvor hatte eine Hilfsorganisation für Betroffene häuslicher Gewalt rund zwei Jahre lang die Miete der Familie gezahlt. Die Kosten kann sie nun aber nicht mehr übernehmen. Um in der bisherigen Unterkunft bleiben zu können, hätte Maryann aufgrund eines Gerichtsurteils bis zum 30. November mehr als 6.000 Euro aufbringen müssen. Nach ihrer Darstellung sind die Kinder Begünstigte des Morgan Freeman Trust und bekommen jedes Jahr Schreiben über Einzahlungen. Morgans Berater habe Maryann allerdings erklärt, dass aktuell kein Zugriff auf dieses Vermögen möglich sei. "Morgans Antwort durch seinen Geschäftsführer gab mir das Gefühl, dass ihm die Kinder egal sind", sagte sie der Daily Mail. Mit den Worten "Die Kinder und ich brauchen wirklich deine Hilfe" appellierte sie zudem an den Schauspieler, mit seinem Sohn Saifoulaye zu sprechen. Laut der Scheidungsvereinbarung vom Juli 2024 hätte dieser ihr innerhalb von zwei Jahren 91.000 Euro zahlen oder das frühere gemeinsame Haus verkaufen und ihr die Hälfte des Erlöses überlassen sollen. Maryann behauptet, er verweigere beide Möglichkeiten.

Maryann trennte sich nach eigener Darstellung im November 2023 von Saifoulaye und floh mit den jüngeren Kindern in eine Schutzeinrichtung. Sie wirft ihm vor, sie über Jahre hinweg körperlich, verbal und emotional missbraucht zu haben. Im Dezember desselben Jahres erhielten die Mutter und ihre Kinder eine Schutzanordnung, die ein Jahr später auslief. Nach Maryanns Angaben kämpfen Mutter und Kinder infolge der Erlebnisse mit posttraumatischen Belastungen und haben eine Therapie begonnen. Den Kontakt zu ihrem Vater hätten die Kinder im Oktober abgebrochen, nachdem er gerichtlich angeordnete Videotelefonate nicht mehr wahrgenommen habe. Morgan selbst hatte 2014 offen über sein Familienleben gesprochen. Gegenüber The Telegraph räumte er ein, in jungen Jahren wegen seiner Schauspielkarriere zunächst kein engagierter Vater gewesen zu sein. Über seine damals 14 Enkel sagte er: "Aber jetzt, in meinem hohen Alter, bin ich ein großartiger Großvater. Ich habe 14 Enkelkinder. Ich bin kein Großvater, der praktisch mit anpackt. Ich habe keine Windeln gewechselt."

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