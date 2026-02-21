Ein Jahr nach Gene Hackmans Tod: Anwesen von Ratten befallen

Ein Jahr ist vergangen, seit Gene Hackman (†95) und seine Ehefrau Betsy Arakawana tot in ihrem gemeinsamen Haus in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden wurden. Die beiden waren am 26. Februar 2025 entdeckt worden, ihre Körper waren bereits teilweise mumifiziert. Betsy, die damals 65 Jahre alt war, starb an dem seltenen Hantavirus-Lungensyndrom, das durch Ratten übertragen wird. Ihr 95-jähriger Ehemann Gene, den sie bis zuletzt beschützt hatte, verstarb rund eine Woche später an Herzversagen, wobei seine fortgeschrittene Alzheimer-Erkrankung eine Rolle spielte. Eine Umweltuntersuchung des weitläufigen Anwesens ergab, dass in mehreren Nebengebäuden Rattenkot gefunden wurde, während das Haupthaus, das das Paar gemeinsam entworfen hatte, verschont blieb.

Das beeindruckende Anwesen, das einst in der Architectural Digest vorgestellt wurde, kam im vergangenen Monat für 6,25 Millionen Dollar auf den Markt – umgerechnet etwa 5,2 Millionen Euro. Noch immer ist unklar, wer vom Verkauf der Immobilie profitieren wird. Gene hinterließ ein geschätztes Vermögen von rund 71 Millionen Euro. In seinem Testament vom 7. Juni 2005 vermachte der zweifache Oscar-Preisträger sein gesamtes Vermögen seiner Frau Betsy, während er seine drei erwachsenen Kinder aus erster Ehe mit Faye Maltese ausschloss. Doch da Betsy vor ihm starb, könnten die drei Geschwister Christopher, Elizabeth und Leslie nun doch erben, sofern kein alternativer Erbe in seinem Testament festgelegt wurde. Das Testament sieht vor, dass zwei Stiftungen seine Nachlassangelegenheiten regeln: der Gene Hackman Living Trust und der Gene Hackman Revocable Trust.

Das Haus mit sechs Schlafzimmern liegt zurückgezogen in einer geschlossenen Wohnanlage. Die luxuriöse Villa war nur elf Tage nach der offiziellen Markteinführung bereits so gut wie verkauft, wobei der Kaufpreis über dem ursprünglichen Mindestpreis lag. In seinen letzten Jahren hatte sich Gene mit seiner Frau weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – ein deutlicher Kontrast zu den glamourösen Zeiten auf roten Teppichen und bei Filmpremieren. Der Schauspieler, der mit Filmen wie "Bonnie und Clyde" und "French Connection" berühmt wurde, hatte bereits 1989 in einem Interview mit der New York Times über die Schattenseiten seiner Karriere gesprochen. "Man wird als Schauspieler sehr egoistisch. Obwohl ich eine Familie hatte, nahm ich Rollen an, die uns drei oder vier Monate am Stück trennten", gestand er damals.

Getty Images Gene Hackman im Februar 2005

ActionPress / ALL ACTION Schauspieler Gene Hackman und seine Frau Betsy

Getty Images Gene Hackman, 2003