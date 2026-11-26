Prinzessin Märtha Louise (55) und ihr Ehemann Durek Verrett (52) haben in ihrem millionenschweren Rechtsstreit zwar einen Aufschub bekommen, allerdings mit einer deutlichen Ansage. Bei einem kurzfristig angesetzten Gerichtstermin am Montag in Kalifornien gab ein Richter dem Paar mehr Zeit: Bis zum 13. Februar 2027 müssen die norwegische Royal und der Schamane ihren Antrag nun der Gegenseite persönlich zustellen lassen. Wie das norwegische Portal Nettavisen berichtet, verband der Richter die Fristverlängerung jedoch mit einer unmissverständlichen Warnung: "Eine weitere Verlängerung ist nicht zulässig." Damit haben Märtha Louise und Durek einen drohenden Rückschlag vorerst abgewendet, stehen jetzt aber unter erheblichem Zeitdruck – denn das Gericht bezeichnete die neue Frist ausdrücklich als endgültig.

Für das Paar steht in dem Verfahren einiges auf dem Spiel: Märtha Louise und Durek fordern mehr als 80 Millionen US-Dollar Schadenersatz, was umgerechnet rund 69 Millionen Euro entspricht. Insgesamt haben die beiden 14 Personen verklagt, denen sie Verleumdung und Verstöße gegen Vertraulichkeitsvereinbarungen vorwerfen. Um ein langwieriges Verfahren zu vermeiden, beantragten die Prinzessin und der US-Amerikaner eine sofortige Entscheidung – doch damit das Gericht darüber befinden kann, muss der Antrag zuerst persönlich und rechtzeitig bei der Gegenseite ankommen. Läuft die Frist im Februar ab, geht es direkt weiter: Am 30. März 2027 sollen die Parteien vor Gericht erscheinen, bis dahin müssen die Anwälte alle formalen Hürden aus dem Weg geräumt haben.

Dass es überhaupt zu dem Eiltermin kam, liegt an einer bereits verpassten Deadline Mitte November. Den Juristen von Märtha Louise und Durek war es bis dahin nicht gelungen, den entscheidenden Antrag persönlich an die Gegenseite zu übergeben. Laut Nettavisen gestaltete sich die Zustellung besonders kompliziert, weil die Beklagten derzeit keinen Rechtsbeistand haben und für das Paar sowie seine Anwälte nur schwer erreichbar gewesen sein sollen. Vor der kurzfristigen Anhörung stand deshalb sogar eine Abweisung der Klage im Raum. Durch die nun gewährte Verlängerung bleibt das Verfahren zunächst bestehen, weitere Verzögerungen schloss das Gericht jedoch kategorisch aus.

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Imago Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und Durek Verrett bei der Trauerprozession für König Harald in Oslo, September 2026

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Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett treffen zur Trauerfeier für Prinzessin Astrid in der Ris-Kirche in Oslo ein

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