Bei Fabio De Pasquale (32) und seiner Partnerin Lisa könnte schon bald Nachwuchs ein Thema werden, denn das Paar verzichtet derzeit auf Verhütung. Im Promiflash-Interview bei der Hype Fight Night sprach der Realitystar offen über die gemeinsame Familienplanung und machte deutlich, dass sich beide Kinder wünschen. "Wir haben auf jeden Fall Kinderwunsch", betonte Fabio. Auf die Frage, ob er verhüte, antwortete er ohne Scheu: "Ich sag dir ganz ehrlich: Nein, mache ich nicht. Ich will irgendwann ein Kind haben." Damit wurde deutlich, welchen Stellenwert das Thema Familie mittlerweile für den Social-Media-Star hat. Ein Baby wäre für ihn und Lisa also durchaus willkommen.

Zunächst nahm Fabio das Thema Verhütung mit Humor. "Wir haben nie verhütet", scherzte er gegenüber Promiflash. Dass ein gemeinsames Baby jederzeit möglich wäre, bestätigte der Realitystar jedoch auch ganz ernst: "Das kann jederzeit so weit sein." Seine Offenheit gegenüber einer eigenen Familie erklärte der 32-Jährige mit zwei Gründen: Zum einen fühle er sich inzwischen im richtigen Alter, um Vater zu werden. Zum anderen habe er mit Lisa die passende Partnerin gefunden. Konkrete Pläne, gezielt auf eine Schwangerschaft hinzuarbeiten, haben Fabio und Lisa momentan allerdings noch nicht. Obwohl ihr Kinderwunsch feststeht, lassen die beiden die Dinge auf sich zukommen.

Seine Beziehung zu Lisa hatte Fabio vor rund elf Monaten öffentlich gemacht. Damals stellte er seine Partnerin seinen Fans erstmals mit einem innigen Pärchenfoto auf Instagram vor. Die beiden verbindet bereits eine besondere Geschichte: Lisa hatte den Social-Media-Star zuvor durch eine schwierige Lebensphase begleitet und ihm in dieser Zeit zur Seite gestanden. Bei der Vorstellung seiner Partnerin blickte Fabio voller Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft. Mittlerweile ist klar, dass er sich mit Lisa grundsätzlich auch eigene Kinder vorstellen kann. Wann oder ob sie sich tatsächlich über gemeinsamen Nachwuchs freuen dürfen, bleibt abzuwarten.

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Imago Fabio De Pasquale und seine Freundin Lisa bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026

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Imago Fabio de Pasquale, März 2026

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