Giuliano Lorenzo Hediger muss sich gegen heftige Anschuldigungen wehren. Im Netz wird dem Realitystar unterstellt, seinen Krankenhausaufenthalt wegen innerer Blutungen nur vorgetäuscht zu haben. Angeblich soll der Ex-Freund von Ariel (23) damit Aufmerksamkeit und neue Follower gewinnen wollen. Auf Instagram bezieht Giuliano nun Stellung und weist die Anschuldigungen entschieden zurück. Er macht deutlich, dass er seine Community niemals mit erfundenen Erlebnissen hinters Licht führen würde. "Leute, ich kann euch eins sagen: Ihr werdet von mir niemals irgendeine Scheiße oder erfundene Geschichten hören, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen", stellt Giuliano in seinem Statement klar.

Seine Worte unterstreicht er mit einem Foto, das ihn in einem Krankenhausbett zeigt. An seinem Arm ist darauf deutlich eine Infusion zu erkennen. Mit dem Bild und seinem Statement reagiert der Realitystar direkt auf die Fake-Gerüchte, die über ihn im Umlauf sind. Wie Giuliano weiter berichtet, erreichen ihn derzeit zahlreiche Nachrichten zu dem Thema. Die Behauptung, er habe alles nur inszeniert, sei ihm dabei schon mehrfach untergekommen. "Und ihr schreibt mir auch extrem viel wegen des ganzen Themas mit den inneren Blutungen und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, dass ich das angeblich nur für ein paar Follower vorgespielt hätte...", schildert er. Der Musiker will die Spekulationen aber nicht unkommentiert stehen lassen. In den kommenden Tagen möchte er seinen Fans ausführlicher erklären, was genau passiert ist und an welchen Anzeichen er selbst bemerkt hat, dass mit seiner Gesundheit etwas nicht stimmt.

Gleichzeitig gibt er Entwarnung: "Ich werde euch die Tage mal genauer erzählen, was vorgefallen ist und woran ich gemerkt habe, dass etwas nicht stimmt. Mir geht es auf jeden Fall wieder gut und danach ist das Thema für mich auch abgeschlossen." Nach seiner angekündigten Erklärung will er das Kapitel also für sich beenden. Schon eine Woche zuvor hatte Giuliano berichtet, dass er Bali verlassen hatte und in die Schweiz zurückgekehrt war. Nach seinem Krankenhausaufenthalt wegen innerer Blutungen hatte er sich entschieden, die Heimreise anzutreten. "Da ich mich auf Bali im Krankenhaus einfach nicht mehr wohlgefühlt habe, habe ich mich dazu entschieden, zurück in die Schweiz zu fliegen", hatte er damals in seiner Instagram-Story erklärt. In seiner Heimat hatte er sich auf seine Erholung konzentrieren wollen: "Hier bin ich jetzt in guten Händen und kann mich auf meine Genesung konzentrieren."

Anzeige Anzeige

Instagram / giulianohediger Giuliano Hediger, November 2026

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Giuliano Lorenzo Hediger bei seinem Exit bei "Love Island VIP", 2026

Anzeige Anzeige