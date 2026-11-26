Wo steckt eigentlich Herzogin Meghans (45) Verlobungsring? Seit mittlerweile neun Monaten fehlt von dem kostbaren Schmuckstück an der linken Hand der Herzogin von Sussex jede Spur. Nach Angaben der Daily Mail beläuft sich der geschätzte Wert des Rings auf rund 120.000 Pfund (umgerechnet 144.074 Euro). Zuletzt gesichtet wurde er demnach im Februar 2026 an ihrem Finger, als Meghan gemeinsam mit Prinz Harry (42) ein All-Star-Basketballspiel in Kalifornien verfolgte. Bei allen öffentlichen Terminen danach war ihr Ringfinger hingegen leer. Das Schmuckstück hat für das Paar einen ganz besonderen Wert, denn Harry hatte es selbst entworfen. Neben einem Diamanten aus Botswana funkeln darin zwei unersetzliche Steine, die aus der privaten Schmucksammlung seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (†36) stammen. Ein Schmuckexperte hält es nun für denkbar, dass die bereits mehrfach veränderte Ringschiene Schaden genommen hat oder sogar gebrochen ist. Bestätigt ist ein solcher Defekt allerdings nicht.

Seit Harry seiner Frau im Jahr 2017 die Frage aller Fragen stellte, soll der Ring insgesamt viermal überarbeitet worden sein. Genau dieser Punkt dürfte laut James Constantinou nun zum Verhängnis geworden sein. Der Gründer von Prestige Pawnbrokers, den viele aus der Channel-4-Sendung "Posh Pawn" kennen, erklärte gegenüber Daily Mail: "Jedes Mal, wenn man Gold schneidet, erhitzt oder neu formt, greift man in seine Struktur ein. Wenn man das wiederholt macht, kann das die Ringschiene schwächen und sie anfälliger dafür machen, Risse zu bekommen, zu brechen oder Steine zu verlieren – insbesondere, wenn das Metall ohnehin dünn ist." Einen weiteren möglichen Schwachpunkt macht der Fachmann in der sogenannten Mikropavé-Fassung der Ringschiene aus. Damit die zahlreichen winzigen Diamanten sicheren Halt finden, sind feinste Bohrungen im Edelmetall erforderlich. Das mache das Band empfindlicher, so James: "Man opfert einen Teil seiner Stabilität für zusätzlichen Glanz."

Ursprünglich hatte Harry den Ring für seinen Antrag im Nottingham Cottage im Jahr 2017 persönlich gestaltet. Gefertigt wurde er von Cleave and Company, dem damaligen Juwelier von Queen Elizabeth II. (†96) Jedes einzelne Element trug eine tiefere Symbolik in sich: Der markante Mittelstein hat seinen Ursprung in Botswana. In dem afrikanischen Land hatte die Beziehung von Meghan und Harry schon früh an Tiefe gewonnen. Die beiden seitlichen Diamanten aus Dianas Besitz sollten die verstorbene Prinzessin symbolisch mit dem Paar, dessen Luxus-Lifestyle aktuell auf der Kippe steht, verbinden. Im Jahr 2019 zeigte sich die ehemalige Schauspielerin dann mit einer neuen Version des Rings, die für viel Gesprächsstoff sorgte. Wie Omid Scobie in seinem Buch "Finding Freedom" schildert, stammte die Idee für die Überarbeitung jedoch gar nicht von Meghan selbst. Stattdessen soll Harry selbst die Initiative ergriffen und die Promijuwelierin Lorraine Schwartz mit der Neugestaltung beauftragt haben.

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prinz Harry besuchen das Himmah Hub in Nottingham

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Getty Images Herzogin Meghan, 2022

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