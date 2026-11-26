Bei Katie Price (48) hängt der Haussegen schief! Der Realitystar hat sich offenbar erneut die Nase operieren lassen – und damit für Spannungen in der eigenen Familie gesorgt. Aktuelle Aufnahmen aus Belgien zeigen Katie beim Verlassen eines Gebäudes. Im Gesicht und auf der Nase trägt sie dabei sichtlich frische Verbände. Während sich die Britin von dem Eingriff erholt, hält sich ihre Schwester Sophie Price mit Mitgefühl zurück. In dem Podcast "The Katie Price Show", der von Katie und Sophie gemeinsam moderiert wird, zeigt Sophie sich nicht sehr einfühlsam. Sie habe "kein Mitleid" mit Katie und verstehe den neuen Eingriff nicht. Katie hält jedoch dagegen und verkündet: "Mein Körper, meine Regeln!"

Sophie hält ihrer Schwester vor, dass sie die möglichen Folgen der Operation nicht ernst genug nehme. Allerdings sei Katie sich durchaus der Konsequenzen bewusst: "Es ist ein Risiko; ich will es tun, und ich kann für mich selbst tun, was zur Hölle ich will. Ich weiß, dass es jedes Mal ein Risiko ist, wenn ich unter Narkose gesetzt werde, aber es ist meine Entscheidung." Ihre Nase wurde nicht zum ersten Mal operativ verändert – diesmal sollte es wohl erneut darum gehen, ihre Nase schmaler wirken zu lassen. Schon seit 2007 unterzieht sie sich immer wieder Operationen, die alle dasselbe bewirken sollten. Für Diskussionen sorgt die neue Operation aber nicht nur wegen Sophies Reaktion. Anfang 2026 hatte Katie öffentlich gemacht, dass sie an einer Körperdysmorphie leidet. Betroffene nehmen dabei vermeintliche Makel am eigenen Aussehen übermäßig stark wahr.

Wie Katie erzählte, mache sich Sophie zwar Sorgen um ihre Erkrankung, fordere sie aber gleichzeitig häufig auf, darüber hinwegzukommen. "Soph macht sich auch Sorgen um meine Körperdysmorphie, die ich immer haben werde, aber ich denke mir: 'Komm einfach darüber hinweg.' Sie sagt dann: 'Du hast dir schon wieder die Lippen machen lassen'", schilderte die Unternehmerin in einem Interview mit The Times. Schon viele Jahre lang begleitet der Wunsch nach immer neuen Schönheitseingriffen Katies Leben. Sie war erst 20 Jahre alt, als sie sich das erste Mal unters Messer legte. Seitdem folgten zahlreiche weitere Eingriffe, darunter mehrere Brustvergrößerungen und -verkleinerungen, Fettabsaugungen, Lippenliftings und Faceliftings.

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Getty Images Bei den National Television Awards 2026 in London

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Getty Images Katie Price bei der Premiere von "The Psychopath Life Coach" im Curzon Mayfair in London

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