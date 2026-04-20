Nach "Sing meinen Song": Alina Süggeler erlitt Hirnblutung

Frida-Gold-Frontfrau Alina Süggeler (40) macht ihren Fans eine schockierende Beichte: Kurz nach den Dreharbeiten zur neuen Staffel von Sing meinen Song in Südafrika erlitt die Sängerin eine Hirnblutung. In einem emotionalen Instagram-Post erzählt Alina, dass sie zurück in Deutschland plötzlich schwer erkrankte und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dort lag die Musikerin drei Wochen auf der Intensivstation. "Eigentlich hätte ich Zeit gebraucht, das Erlebte zu verarbeiten und nachklingen zu lassen. Doch wenige Tage nach Rückkehr hatte ich eine Hirnblutung – Subarachnoidalblutung", offenbart sie und fügt hinzu: "Dieser Vorfall, der mich für drei Wochen ans Intensivbett und Krankenhaus gebunden hat, hat nicht nur meine Gesundheit, sondern auch meine Wahrnehmung und mein Selbstverständnis verändert."

Der Jahresbeginn sei für Alina und ihren Bandkollegen Andi Weizel bereits sehr intensiv gewesen: "Tour, Vorbereitungen, Videodrehs und Produktionen, und dann Südafrika; alles sehr bewegend, fordernd, aber auch maximal beflügelnd", beschreibt sie das volle Programm vor ihrer Erkrankung. Eigentlich hatte sie nach der emotionalen Zeit beim Dreh etwas Ruhe gebraucht – stattdessen fand sie sich auf der Intensivstation wieder. Heute blickt sie dankbar auf die Erfahrungen zurück und geht bewusster durch den Alltag: "Heute schaue ich aus zwei Perspektiven darauf. Dankbar, dass es diese Zeit gab, und mit einem veränderten Blick auf mein Leben. [...] Ich nehme die Tage nun, wie sie kommen, und begegne mir und meinem Körper dort, wo wir gerade stehen."

Alina ist in der 13. Staffel von "Sing meinen Song" zu sehen, die seit dem 14. April läuft. Gastgeber Johannes Oerding (44) begrüßt neben ihr auch Giovanni Zarrella (48), Mark Forster (43), Ina Bredehorn alias Deine Cousine, Der Graf von Unheilig und Tream. Zum Auftakt brach VOX jedoch mit der üblichen Tradition, dass jede Folge einem einzelnen Künstler gewidmet ist. Stattdessen standen gleich alle Musiker gemeinsam im Mittelpunkt: Jeder wurde vorgestellt und bekam direkt einen eigenen Hit serviert – neu interpretiert von einem anderen Teilnehmer. Der Clou dabei: Niemand wusste vorher, wer welchen Song übernimmt. Ab der zweiten Folge am 21. April kehrt das Format wieder zur gewohnten Regel zurück.

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Instagram / fridagold Alina Süggeler, Musikerin

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Imago Alina Süggeler und Andreas Weizel von Frida Gold, April 2025

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