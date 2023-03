Wegen Krankheit: Frida Gold doch nicht beim ESC-Vorentscheid

Heute ist es endlich so weit! Im Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool" treten Musiker gegeneinander für die Chance an, Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest zu vertreten. Doch Frida Gold müssen ihre Fans kurzfristig mit traurigen Neuigkeiten enttäuschen. Die deutsche Popband hatte ihren Durchbruch 2010 mit dem Hit "Zeig mir wie Du tanzt". Heute Abend wollten sie mit "Alle Frauen in mir sind müde" eine kraftvolle Hymne vorstellen. Nun wurde der Sängerin Alina Süggeler (37) absolute Bettruhe verordnet.

Schon am zweiten Tag der Vorbereitungen soll Alina unter Fieber gelitten haben, berichtete die Band jetzt in einer Mitteilung des NDR. Trotz reduzierter Proben, Ruhe und Medikamenten sei es zu keiner Besserung gekommen: Die Sängerin soll sogar ihre Stimme verloren haben und wurde vom Arzt krankgeschrieben. Auch der NDR-Abteilungsleiter für Show, Musik und Quiz nahm Stellung: "Wir bedauern zutiefst, Frida Gold nicht im Wettbewerb zu haben. Ihr Song wäre mit seiner Musikfarbe einzigartig in der Show gewesen und bringt ein international relevantes Thema nahe. Wir wünschen Alina Süggeler, dass sie schnell wieder gesund wird!"

Alinas Bandkollege Andreas Weizel verkündete in Frida Golds Instagram-Story, dass "leider der Worst Case eingetreten" sei. Der Bassist empfindet die kurzfristige Absage als "richtig bitter". Dennoch bedankte er sich für die Unterstützung der Fans und die Erfahrung für den Wettbewerb zu proben. "Wir haben richtig tolle Erfahrungen gemacht und gelernt, was es eigentlich heißt, beim ESC teilzunehmen", berichtete er.

Chris Emil Janßen/ActionPress Alina Süggeler bei einer Probe für den ESC-Vorentscheid 2023

Horst Galuschka/ActionPress Frida Gold, Band

Chris Emil Janßen / ActionPress Die Teilnehmer des Deutschen ESC-Vorentscheid 2023

