Da ist er also endlich, der allererste Baby-Schnappschuss! Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass Kandi Burruss (43) und ihr Ehemann Todd Tucker dank einer Leihmutter wieder Eltern geworden sind. Blaze Tucker heißt das kleine Mädchen, das am 22. November das Licht der Welt erblickt hat. Während die kleine Familie kurz nach der Geburt die gemeinsame Zeit in vollen Zügen genoss, meldet sich die frischgebackene Mama jetzt selbst zu Wort – und teilt das erste Bild ihrer neugeborenen Tochter.

"Unserem kleinen Engel geht es gut", freut sich Kandi auf ihrem Instagram-Profil. Und dazu gibt der "Real Housewives of Atlanta"-Star noch ein paar sehr private Einblicke. Auf einem zuckersüßen Foto bleibt das Gesicht des neuesten Familienmitglieds zwar verborgen, aber es ist zu sehen, wie das Baby den Finger seines 3-jährigen Bruders Ace fest umklammert hält. In ihrer Story teilt die Reality-Queen außerdem ein Video, in dem der große Bruder seine kleine Schwester in den Armen hält. In dem Clip ist ebenfalls Kandis älteste Tochter Riley zu sehen, die behutsam den Kopf des Wonneproppens stützt.

Während sich das Kids-Trio langsam kennenlernt, war dieser Anblick für Kandi sicherlich nicht einfach. Eigentlich hatten sie und ihr Gatte Zwillinge erwartet. Erst vor wenigen Wochen haben die beiden bestätigt, dass sich eines der Babys im Mutterleib nicht weiterentwickelt hatte und verstorben war.

