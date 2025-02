30 gemeinsame Jahre: Roland Kaiser verrät sein Ehegeheimnis

Roland Kaiser (72) verriet jetzt einige private Einblicke in seine langjährige Ehe mit Silvia, mit der er bald 30 Jahre verheiratet ist. "Wir haben immer viel Spaß miteinander und Respekt voreinander", erzählte der "Santa Maria"-Interpret im Gespräch mit dem Magazin Heute. Roland ist seit Jahrzehnten erfolgreich in der Musikbranche, und auch privat läuft bei ihm alles rund. Gemeinsam mit seiner Frau zieht er bald in eine größere Villa, die sogar über eine Schwimmhalle verfügt. Neben der Liebe bleibt aber auch die Karriere ein wichtiger Bestandteil seines Lebens: Sein neues Album "Marathon" stieg gerade erst an die Spitze der österreichischen Charts.

Doch was steckt hinter dem Ehegeheimnis von Roland und Silvia? Der Musiker betont, dass vor allem Kommunikation und Teamgeist entscheidend seien. Auch schwierige Zeiten wie Rolands schwere Lungenerkrankung vor über 15 Jahren habe das Paar gemeinsam gemeistert. "Wenn es schwere Situationen gibt, schweißt das Paare entweder zusammen oder sie trennen sich", erklärt der Sänger. Dank einer Lungentransplantation und täglichem Sport hat sich Roland zurückgekämpft und steht nun wieder energiegeladen auf der Bühne. Seine Frau war in dieser Zeit eine große Stütze für ihn, und ihre Ratschläge inspirierten ihn auch zu den Inhalten seines neuen Albums.

Abseits der großen Bühnen zeigt sich Roland von seiner bodenständigen Seite. Der Berliner liebt es, bei seinen Besuchen in Wien – einer seiner absoluten Lieblingsstädte – typische Spezialitäten wie Käsekrainer zu genießen. Darüber hinaus sind es vor allem seine Kinder, die ihn auch musikalisch immer wieder inspirieren. So widmete der zweifache Vater ihnen den Song "Was wird aus euch" auf seinem neuen Album. Mit tiefgehenden Texten aus dem Leben und seiner authentischen Art begeistert er weiterhin Generationen von Fans, die ihn seit Jahrzehnten begleiten.

Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2024

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia

