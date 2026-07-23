Eliza und Cedric Beidinger verzichten auf ihre Flitterwochen

Frisch verheiratet und trotzdem keine romantische Auszeit zu zweit: Eliza und Cedric Beidinger (32) verzichten nach ihrer Hochzeit ganz bewusst auf klassische Flitterwochen. Statt einer Reise nur für sich als Paar geht es für die beiden Influencer gemeinsam mit ihren Kindern in die Türkei. Im Promiflash-Interview erklärten sie jetzt, warum sie sich gegen das traditionelle Hochzeitsritual entschieden haben.

Für das frischgebackene Ehepaar steht die Familie ganz klar an erster Stelle. "Auf klassische Flitterwochen nur zu zweit verzichten wir ganz bewusst. Für uns steht die Familie an erster Stelle. Deshalb freuen wir uns schon jetzt darauf, die letzten Tage der Sommerferien gemeinsam mit unseren Kindern in der Türkei zu verbringen", erklärten Eliza und Cedric gegenüber Promiflash. Gemeinsame Zeit sei für sie "das größte Geschenk". Neue Erinnerungen zu schaffen und besondere Momente miteinander zu erleben – genau das stehe bei ihrem Familienurlaub im Vordergrund.

Eliza und Cedric hatten ihre Hochzeit erst kürzlich mit einem romantischen Schwarz-Weiß-Video auf Instagram öffentlich gemacht. Beide trugen Ringe, Cedric erschien im beigen Anzug, Eliza begeisterte in einem weißen Kleid mit tiefem Beinschlitz. Mit den schlichten Worten "Wir haben es getan" verkündete die Influencerin die frohe Botschaft – und erntete dafür jede Menge Glückwünsche von begeisterten Fans.

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Imago Cedric Beidinger und Eliza Klenner mit Tochter Leni beim BILD-Renntag 2026

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Instagram / cedricbeidinger Eliza und Cedric Beidinger bei ihrem Hochzeitstanz, Juli 2026