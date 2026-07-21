Eliza und Cedric Beidingers Hochzeitsnacht lief "anders" ab

Emotional, unvergesslich – und mit Schlafentzug: Eliza und Cedric Beidinger (32) sind zwar frisch vermählt und schweben offenbar auf Wolke sieben, doch ihre Hochzeitsnacht war alles andere als klassisch romantisch. In einem Promiflash-Interview plaudern die beiden Turteltäubchen nun aus dem Nähkästchen. Denn statt einer leidenschaftlichen Nacht zu zweit stand für das frischgebackene Ehepaar eine ganz andere Überraschung auf dem Programm: Töchterchen Leni hatte andere Pläne. Zwar hatte die Kleine den großen Hochzeitstag zunächst entspannt begleitet – mit Kopfhörern ausgestattet schlummerte sie bis Mitternacht friedlich im Kinderwagen durch. Doch dann war's das mit dem Schlaf...

Gegen zwei Uhr morgens war Leni plötzlich hellwach und topfit für den neuen Tag – gerade als Eliza und Cedric eigentlich erschöpft ins Bett fallen wollten. "Die Hochzeitsnacht verlief dafür etwas anders als vermutlich bei den meisten Brautpaaren", erzählen die beiden mit einem Schmunzeln. "Während wir eigentlich müde ins Bett fallen wollten, war Leni nach ihrem ausgiebigen Schönheitsschlaf ab zwei Uhr morgens putzmunter und bereit für den neuen Tag." Trotzdem blickt das Paar mit einem Lächeln auf diese Nacht zurück: "So wurde unsere Hochzeitsnacht zwar nicht ganz klassisch, dafür aber auf eine ganz eigene, unvergessliche und ziemlich lustige Weise. Im Nachhinein können wir nur darüber schmunzeln – genau solche Momente machen das Familienleben schließlich aus."

Ihre Hochzeit hatten Eliza, die bereits zwei Kinder aus einer vorherigen Beziehung hat, und Cedric erst vor wenigen Tagen mit einem romantischen Schwarz-Weiß-Video auf Instagram öffentlich gemacht. Darin war das Paar in festlichen Hochzeitsoutfits zu sehen, Eliza in einem weißen Kleid mit tiefem Beinschlitz, Cedric im beigen Anzug. Die gemeinsame Tochter Leni, die das Ereignis nun auf ihre ganz eigene Weise mitgeprägt hat, war auch am großen Tag dabei – und meisterte ihn laut den Eltern "mit Bravour".

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Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger, Influencer

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Imago Cedric Beidinger und Eliza Klenner mit Tochter Leni Lotta beim BILD-Renntag in Gelsenkirchen, Mai 2026

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Instagram / e.l.i.z.a.klenner Cedric Beidinger und Eliza Klenner, August 2025

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