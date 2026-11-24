Nach der Krebsdiagnose von Dieter Nuhr (66) steht fest, dass sein traditioneller satirischer Jahresrückblick in diesem Jahr nicht von einem anderen Moderator oder Kabarettisten übernommen wird. Die ARD verzichtet stattdessen vollständig auf die Produktion. Auf Anfrage der dpa stellte der Sender klar: "Die Produktion entfällt." Damit gibt es weder die Aufzeichnung, die für den 14. Dezember im Berliner Friedrichstadt-Palast geplant war, noch die Ausstrahlung im Ersten, die am 17. Dezember hätte laufen sollen. Eine Übergangslösung mit einem anderen Gesicht sucht die ARD also nicht. Stattdessen plant der Sender bereits mit dem Kabarettisten. Man rechne damit, dass Dieter im Frühjahr 2027 zurückkehrt, heißt es. Damit blickt die ARD schon jetzt auf die Zeit nach seiner Behandlung.

Was stattdessen auf den frei gewordenen Sendeplätzen läuft, ist derzeit noch nicht entschieden. Gegenüber der dpa erklärte die ARD: "Was in der Zwischenzeit auf den bekannten Sendeplätzen zu sehen sein wird, klären wir derzeit und informieren dazu rechtzeitig." Gleichzeitig richteten die ARD und der rbb warme Worte an den Comedian: "Wir wünschen Dieter Nuhr vonseiten der ARD und des rbb gesundheitlich nur das Allerbeste auf dem Weg zur Genesung." Mit der Zwangspause verbindet der Sender außerdem viel Zuversicht für das Comeback des Satirikers. Der dpa gegenüber hieß es mit einem Augenzwinkern: "Und auch wenn dadurch der erfolgreiche satirische Jahresrückblick dieses Jahr aussetzen muss, so dürfte das kommende Jahr umso mehr humorvollen Stoff für Dieter Nuhr liefern."

Seine Diagnose hatte Dieter am Montag auf Instagram öffentlich gemacht. Bei ihm wurde ein Hodgkin-Lymphom festgestellt. Dabei handelt es sich um eine Form von Lymphdrüsenkrebs, die nun behandelt werden muss. Wegen der anstehenden Therapie sagte der Kabarettist sämtliche Bühnen- und TV-Termine bis zum Frühjahr ab und nimmt sich damit eine umfassende berufliche Auszeit. Trotz der Diagnose zeigte sich der Kabarettist in seinem Beitrag optimistisch und kündigte einen Neustart nach der Behandlung an: "Aber es hätte schlimmer kommen können. Ich ziehe das jetzt durch, räume in den Innereien auf, und dann freue ich mich auf den Neustart!", schrieb Dieter auf Instagram. Selbst die Absage seines Jahresrückblicks kommentierte er dort mit Humor: "Eieiei! Passt mir gar nicht … Habe so viel Material …"

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Instagram / dieternuhr Dieter Nuhr, Comedian

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Future Image Dieter Nuhr in Berlin, November 2021

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