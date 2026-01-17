Jeff Bezos Ex MacKenzie Scott spendet Rekordsumme

MacKenzie Scott sorgt für Furore: Die US-Philanthropin hat The Trevor Project am Montag, 12. Januar, eine Spende von 38.653.152 Euro zukommen lassen. Die Organisation, die LGBTQ+-Jugendlichen rund um die Uhr Krisenhilfe bietet, spricht laut People von der größten Einzelspende ihrer 27-jährigen Geschichte. Die Ankündigung erfolgte auf der Website der Initiative, deren Chef Jaymes Black die Summe als "außergewöhnlichen Beitrag" würdigte. Die Spende erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Projekt nach Kürzungen der Bundesregierung unter der Trump-Regierung im vergangenen Jahr um 21.473.973 Euro finanziell unter Druck geraten war. Bereits 2020 hatte MacKenzie Scott dem Projekt 5.153.753 Euro zukommen lassen.

Die Verantwortlichen betonen, dass die Mittel gezielt in die Stärkung der Kernangebote fließen sollen – von Krisenintervention über Peer-Support bis hin zu Aufklärungsarbeit und politischer Advocacy gegen Suizid unter LGBTQ+-Jugendlichen. "Dieses Geschenk ist ein kraftvoller Schritt, unsere nachhaltige Kapazität auszubauen", erklärte Jaymes Black im Blog des Projekts. Zugleich warnte die Organisation, dass LGBTQ+-Jugendliche weiterhin besonders gefährdet sind: Nach eigenen Angaben seien sie mehr als viermal so häufig suizidgefährdet wie Gleichaltrige. Im Sommer hatte The Trevor Project scharf protestiert, nachdem die spezialisierten LGBTQ+-Jugendangebote innerhalb der 988 Suicide & Crisis Lifeline geschlossen worden waren. "Das ist verheerend", sagte Jaymes Black damals gegenüber Medien, "Suizidprävention dreht sich um Menschen, nicht um Politik." Gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press gestand Black nun zur Mega-Spende: "Ich konnte es wirklich nicht glauben. Ich habe tatsächlich nach Luft geschnappt."

MacKenzie Scott, die frühere Ehefrau von Amazon-Gründer Jeff Bezos (62), ist für ihre großzügigen, oft überraschenden Spenden bekannt. Die Autorin pflegt, Institutionen mit gesellschaftlicher Wirkung ohne großen Pomp zu unterstützen und verzichtet meist auf ausführliche Selbstdarstellung. Menschen aus ihrem Umfeld berichten, dass sie eng mit kleinen Teams arbeitet und sich gerne direkt über die Bedürfnisse der Projekte informiert. The Trevor Project wurde 1998 gegründet und versteht sich als Anlaufstelle für junge Menschen in Identitäts- und Lebenskrisen. Hinter den Kulissen setzen die Helfer auf niedrigschwellige Kontakte per Telefon, Text und Chat – Wege, die junge Nutzer gewohnt sind und die Hemmschwellen senken. MacKenzie hat in der Vergangenheit mehrfach Organisationen gestärkt, deren Arbeit nahe am Menschen stattfindet und die akute Lücken schließen, wenn öffentliche Mittel wegfallen.

