Seltener Auftritt: Jodie Fosters Sohn Charlie überragt sie

Für Mariska Hargitays (62) Broadway-Debüt in "Every Brilliant Thing" erschien Jodie Foster (63) vergangenen Dienstag in New York nicht allein auf dem roten Teppich. Die Schauspielerin brachte ihren 27-jährigen Sohn Charlie Bernard mit – und das selten gesehene Mutter-Sohn-Duo sorgte für einen hübschen Kontrast: Charlie überragte seine Mutter um mehr als eine Kopflänge. Jodie strahlte in einem cremefarbenen Seidenhemd, schwarzer Hose und schwarzen Sandalen, während ihr Sohn schick in einem schwarzen Hemd, grauem Blazer und dunkler Jeans erschien.

Dass Charlie bei dieser Gelegenheit an Jodies Seite zu sehen war, passt gut: Er verfolgt selbst eine Karriere als Schauspieler und sammelt bereits erste Erfahrungen. Seine Mutter unterstützt ihn dabei nach Kräften. "Sie sind in dem Alter, in dem sie ihre Karrieren starten, und sind ziemlich unsicher, was passieren wird. Aber jedes Mal, wenn sie sich über etwas freuen – ich habe eine Eins bekommen, ich habe diesen Job bekommen, ich habe ein Vorsprechen bekommen – füllt sich mein Herz vierzehnfach, weil ich die Erinnerung an eine wunderbare Karriere habe, die darauf aufgebaut ist, bedeutsame Arbeit zu leisten. Ich weiß, dass das das Rezept für Glück ist. Also bin ich einfach begeistert für sie und die Zukunft", erklärte sie gegenüber People.

Jodie hat Charlie im Jahr 1998 gemeinsam mit ihrer damaligen Partnerin Cydney Bernard (73) bekommen. 2001 folgte Sohn Christopher, der in der Familie Kit genannt wird. Das Paar trennte sich 2008. Seit 2014 ist die Oscarpreisträgerin mit Alexandra Hedison (56) verheiratet. Ihre Söhne hatten lange Zeit keine Ahnung von Jodies Berühmtheit – was sie bewusst so einfädelte. In der Talkshow "The View" erklärte sie einmal, dass sie Charlie sogar jahrelang glauben ließ, sie sei Bauarbeiterin: "Ich brachte ihn eines Tages ans Set und kaufte ihm einen kleinen Plastikwerkzeuggürtel. Und er dachte wirklich lange Zeit, ich sei eine Bauarbeiterin."

Anzeige Anzeige

Getty Images / Rob Kim Charles Bernard Foster und Jodie Foster bei der Premiere von "Every Brilliant Thing" im Hudson Theatre in New York City, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Imago Charlie Foster und Jodie Foster bei den Screen Actors Guild Awards 2025 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandra Hedison, Jodie Foster und Sohn Kit Bernard bei der Netflix Golden-Globes-Afterparty 2025 in Beverly Hills