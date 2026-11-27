Beim Weihnachtsgottesdienst 2025 in Sandringham zog Prinzessin Charlotte (11) mit ihrem sicheren und höflichen Auftreten die Aufmerksamkeit auf sich. Die damals zehn Jahre alte Tochter von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) begrüßte gemeinsam mit der britischen Königsfamilie die Menschen, die vor der Kirche gewartet hatten. Wie ein von Hello! verbreiteter Social-Media-Clip des Accounts @royallybelle_ zeigt, wünschte Charlotte den Menschen beim Händeschütteln zunächst "Frohe Weihnachten". Dann bat jemand aus der Menge: "Charlotte, können wir bitte ein Foto mit dir machen?" Die junge Royal zögerte nicht lange. Mit einem klaren "Ja. Ja." ging sie auf die Gruppe zu und stellte sich für das gewünschte Bild neben sie. Vor allem ihre ruhige, klare Stimme und ihre bestimmte Art fielen den Beobachtern auf. Mehrere Fans fühlten sich durch Charlottes selbstbewusste Art sogar an ihre Großtante Prinzessin Anne (76) erinnert.

Auch in den Kommentaren zu der Szene wurde Charlottes gelassener Auftritt ausgiebig gelobt. "So gelassen und selbstbewusst!", schrieb ein Royal-Fan laut Hello!. Ein anderer zeigte sich ebenfalls beeindruckt: "Sie geht zielstrebig und spricht mit großer Überzeugung." Nicht nur ihr Verhalten sorgte dabei für Vergleiche mit Anne. Besonders der Klang ihrer Stimme sorgte für Gesprächsstoff. "Ihre Stimme nimmt den Klang der Princess Royal an", stellte ein weiterer Fan fest. Charlotte begleitet ihre Familie inzwischen häufiger zu öffentlichen Royal-Terminen. Längere Wortbeiträge vor Publikum gibt es von ihr aber nur selten. Zu ihren jüngeren Auftritten zählte auch ein besonderer musikalischer Moment: Beim alljährlichen Weihnachtskonzert der Königsfamilie setzte sie sich gemeinsam mit ihrer Mutter ans Klavier und spielte mit ihr zusammen.

Charlotte und Anne haben innerhalb ihrer Familien eine Gemeinsamkeit: Beide kamen als zweites Kind ihrer Eltern zur Welt. Anne ist die Schwester von Charlottes Großvater König Charles III. (78) und trägt derzeit den Titel Princess Royal. Ein Fan sah in Charlotte deshalb schon die mögliche Nachfolgerin ihrer Großtante. "Ach, seht sie euch an, aus ihr wird ohne jeden Zweifel eine Prinzessin Anne", hieß es laut Hello!. Manche Royal-Beobachter halten es zudem für denkbar, dass Charlotte eines Tages selbst den Titel Princess Royal bekommt. Automatisch geht dieser allerdings nicht an sie über. Die Entscheidung darüber trifft der jeweilige Monarch. Charlotte besucht die Lambrook School in Berkshire, auf die auch ihr jüngerer Bruder Prinz Louis (8) geht. Dort haben die darstellenden Künste einen wichtigen Stellenwert.

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Imago Prinzessin Charlotte besucht das Wimbledon-Finale der Herren in London

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Getty Images Anne, Princess Royal, besucht das Commonwealth-Games-Hauptquartier in Glasgow

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