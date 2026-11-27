Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) wagen offenbar einen überraschenden Schritt: Nach Jahren heftiger Auseinandersetzungen mit der britischen Boulevardpresse sollen die beiden nun auf Annäherung setzen. Wie das US-Magazin The Cut berichtet, soll ihr Kommunikationschef Liam Maguire hinter verschlossenen Türen mit Vertretern von The Sun und Daily Mirror gesprochen haben. Die angeblichen Verhandlungen fanden demnach statt, nachdem das Ehepaar im August nach Großbritannien zurückgekehrt war. Die Gespräche könnten auf eine neue Medienstrategie der Sussexes hindeuten. Für Aufsehen sorgt der Bericht vor allem deshalb, weil Harry und Meghan genau diesen Zeitungen im Jahr 2020 den Rücken gekehrt hatten. Damals erklärten sie, den Redaktionen nicht länger für Anfragen oder als Quelle zur Verfügung zu stehen. Dass nun ausgerechnet mit zwei dieser Medien gesprochen worden sein soll, wäre somit eine deutliche Abkehr vom bisherigen Umgang. Öffentlich bestätigt wurden die berichteten Gespräche bislang allerdings weder von Harry noch von Meghan oder Liam.

Ihren Bruch mit den Medien hatten die Sussexes damals damit begründet, dass Teile der Presse verzerrt und übergriffig über ihr Privatleben berichten würden. Vier großen Boulevardzeitungen wollten sie deshalb nicht länger zur Verfügung stehen. Inzwischen sollen Harry und Meghan zudem einen eigenen Pressepool aufgebaut haben. Darin finden nicht nur klassische Medienvertreter Platz, sondern auch digitale Contentcreator. Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigte sich bei einem Besuch des Paares in einem Jugendzentrum in Nottingham: Dort erhielten sowohl etablierte Fotografen als auch Onlinemedien Zugang. Von einem Frieden mit der gesamten Branche kann allerdings keine Rede sein. Harry führt weiterhin juristische Auseinandersetzungen wegen mutmaßlicher Eingriffe in seine Privatsphäre. Dazu zählt auch ein Verfahren gegen Associated Newspapers Limited, den Herausgeber der Daily Mail. Der Verlag weist die erhobenen Vorwürfe zurück. Die angeblichen Gespräche mit The Sun und Daily Mirror sprechen daher eher für eine gezielte Annäherung an einzelne Redaktionen. Ein Ende sämtlicher Pressestreitigkeiten der Sussexes lässt sich daraus nicht ableiten.

Harry und Meghan hatten sich 2020 als arbeitende Mitglieder des Königshauses zurückgezogen. Gegen den entfremdeten Vater Thomas Markle Sr. (82), die dieser bestreitet. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Meghan hatte zuvor erklärt, dass sie ihre Kinder Archie und Lilibet zu deren Schutz nicht mit Thomas in Kontakt gebracht habe. Trotz ihres Rückzugs aus dem engeren Kreis des britischen Königshauses zeigen sich Harry und Meghan weiterhin gemeinsam bei öffentlichen Terminen. Mit eigenen Pressekontakten und einem selbst zusammengestellten Medienpool könnten sie ihre Projekte unabhängig vom offiziellen Mediensystem der Royals vorstellen. Die berichteten Gespräche würden damit zu einer Strategie passen, bei der das Paar den Zugang zu seinen Auftritten weiterhin selbst steuert, zugleich aber wieder ausgewählte britische Boulevardmedien einbindet.

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Europäische Parlament in Brüssel

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Imago Prinz Harry und Meghan, Herzogin von Sussex, in ihrem Interview mit Oprah Winfrey

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