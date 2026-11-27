Thanksgiving hat für Regina King (55) nach ihrem Schicksalsschlag eine ganz neue Bedeutung bekommen. Statt das Fest wie früher in den eigenen vier Wänden zu feiern, zieht es die Schauspielerin inzwischen ins Ausland. Der Grund dafür ist der Tod ihres einzigen Sohnes Ian Alexander Jr., er starb im Januar 2022. Seitdem sind die Feiertage für die Oscarpreisträgerin mit schmerzhaften Erinnerungen verknüpft. Denn früher standen Mutter und Sohn rund um Thanksgiving zusammen am Herd und kochten gemeinsam. Ohne Ian möchte Regina das Fest so nicht mehr feiern. Im Interview mit Reader's Digest sagt sie offen: "Thanksgiving? Ich verlasse das Land. Denn an Thanksgiving drehte sich für uns so vieles darum, gemeinsam zu kochen, und das wird nie wieder passieren. Warum sollte ich also versuchen, es nachzuahmen?"

Die Monate zwischen Oktober und Januar sind für Regina besonders emotional, da sie viele Erinnerungen an Ian mit dieser Zeit verbindet. "Irgendwann im Oktober bekomme ich dieses Gefühl – die Abwesenheiten sind lauter als zu anderen Zeiten des Jahres", schilderte sie gegenüber Reader's Digest. Im vergangenen Jahr habe sie sich "so hohl" gefühlt. "Dein Körper weiß es. Dein Körper hat dieses innere Tagebuch", erklärte die Schauspielerin. Auch Weihnachten gestaltet Regina mittlerweile auf eine andere Art. Seit drei Jahren feiert sie in ihrem Zuhause in Kalifornien mit ihrer Mutter Gloria Darby, ihrer Schwester Reina King und ihrer Stiefschwester Stephanie Darby. Gemeinsam kochen sie, besuchen Museen oder bleiben drei bis vier Tage am Stück zu Hause. Dabei teilen sie Geschichten über Ian und Reginas Stiefvater Fred, der ein Jahr nach ihrem Sohn verstarb. "Es sieht anders aus; es fühlt sich neu an", sagte Regina über die veränderten Feiertage.

Ian Alexander Jr. hatte im Januar 2022 im Alter von 26 Jahren Suizid begangen. Wie sehr sie dieser Verlust geprägt hat, erzählte Regina 2024 in einem Interview mit "Good Morning America". Sie sei seitdem ein "anderer Mensch", erklärte sie damals. Zudem fand sie deutliche Worte für ihren Schmerz: "Trauer ist Liebe, die nirgendwohin kann." Um sich ihrem Sohn weiterhin nah zu fühlen, hat die Schauspielerin ein festes Ritual: Jeden Donnerstag und Samstag zündet sie eine Kerze für Ian an und spricht mit ihm. Außerdem erinnert Regina mit einem beruflichen Projekt an ihren verstorbenen Sohn. Sie brachte 2025 die Weinmarke MianU auf den Markt, mit der sie Ian ehrt.

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Getty Images Regina King, Schauspielerin

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Getty Images Ian Alexander Jr. und Regina King, 2014

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