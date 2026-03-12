20 Zentimeter: Fabio De Pasquale ließ sich Penis verlängern

Fabio De Pasquale (31) hat sich Anfang Februar einer ungewöhnlichen Operation unterzogen und seinen Penis verlängern lassen. Der Realitystar wollte von 15 Zentimetern im erigierten Zustand auf 20 Zentimeter kommen. Nach dem Eingriff sind es mittlerweile 19 Zentimeter, wie er gegenüber Bild verrät. "Die meisten Männer schämen sich ja dafür, über dieses Thema zu reden. Meine Penisgröße hat mich aber immer beschäftigt, mein ganzes Leben lang", erklärt Fabio. Mit einem Streckgerät soll er laut seinem Chirurgen Dr. Christoph Jeton das gewünschte Endergebnis von 20 Zentimetern noch erreichen können.

Seine Freundin Lisa steht dem Eingriff verständnisvoll gegenüber, obwohl sie ihn aus eigener Sicht nicht für nötig gehalten hätte. "Wegen mir hätte er das nicht machen müssen. Ich habe mich erst gefragt, wie er darauf kommt, dass das nötig sein könnte", sagt die 30-Jährige. Sie habe es aber dann ernst genommen, weil Fabio ihr gesagt habe, dass er psychisch darunter leide. Aktuell müssen beide allerdings auf Sex verzichten, denn nach der Operation darf Fabio sechs Wochen lang weder Geschlechtsverkehr haben noch masturbieren, damit die Nähte nicht wieder aufplatzen.

Der Berliner beschäftigt sich schon seit seiner Jugend mit diesem Thema. Mit 14 Jahren habe er beim Kickboxen bemerkt, dass sein Geschlechtsorgan beim Duschen nach dem Training deutlich kürzer als bei den anderen gewesen sei. "Ich hätte gerne 5 Zentimeter mehr, um das Gefühl zu haben, dass er groß genug ist", erklärt der Bodybuilder. Auch negative Erfahrungen mit Ex-Freundinnen hätten ihn belastet. Zwei von ihnen hätten ihm nach dem Ende der Beziehung gesagt, dass der Penis der anderen größer gewesen sei. Darunter war auch Marlisa Rudzio (36). "Das hat mich sehr getroffen", gesteht Fabio. Im Dezember machte er seine Beziehung mit Lisa öffentlich. Seither sind die beiden unzertrennlich. Auch in dieser harten Zeit wird sie ihren Fabio sicherlich gut unterstützen.

Imago Fabio de Pasquale, März 2026

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale mit seiner Freundin Lisa

Imago Fabio De Pasquale, Dezember 2024

