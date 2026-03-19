Unerwiderte Liebe: Ethan Hawkes süßer Ratschlag geht viral

Ethan Hawke (55) hat bei der Oscar-Verleihung am Sonntag für einen viralen Moment gesorgt, der die Herzen vieler Menschen berührt. Der Schauspieler war für seine Rolle in dem Film "Blue Moon" als bester Hauptdarsteller nominiert und nutzte seinen Auftritt auf dem roten Teppich für ein denkwürdiges Gespräch. Als ihn Moderatorin Amelia Dimoldenberg (32) nach einem Ratschlag für Menschen fragte, die jemanden lieben, der ihre Gefühle nicht erwidert, antwortete Ethan mit einer tiefgründigen Weisheit, die niemand so erwartet hatte. "Der Liebende gewinnt immer", erklärte er und fügte hinzu: "Es spielt keine Rolle, ob dein Herz gebrochen wird, denn du lebst – und wenn du fühlst, bist du lebendig."

Der Schauspieler fügte seinem Rat noch eine poetische Metapher hinzu, die vielen Menschen im Gedächtnis bleiben dürfte. "Die Sonne kümmert es nicht, ob das Gras ihre Strahlen zu schätzen weiß – sie scheint einfach weiter", sagte Ethan. "Und das bist du." Amelia zeigte sich von seinen Worten sichtlich beeindruckt und scherzte, dass sie sich das auf die Stirn tätowieren lassen wolle. Der Clip des Gesprächs verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Medien und löste eine Welle der Begeisterung aus. Auf X schrieb ein Nutzer: "Dieser Ratschlag hat gerade etwas in mir geheilt. Er hat so recht, der Liebende gewinnt immer. Was für ein Segen es ist, so voller Liebe zu sein."

Ethan spielt in "Blue Moon" den Lyriker Lorenz Hart, und unerwiderte Liebe ist eines der zentralen Themen des biografischen Dramas. Der Schauspieler ist seit vielen Jahren in Hollywood tätig und hat in seiner Karriere bereits vier Kinder bekommen. Auch auf Instagram wird er für seine Worte als "artikulierte Legende" gefeiert. Ein Nutzer kommentierte, dass Ethans Philosophie "eine wirklich schöne Erinnerung daran ist, menschlich zu sein". Ein anderer nannte seine Aussage "das Beste, was ich dieses Jahr gehört habe". Mit seiner spontanen Weisheit auf dem roten Teppich hat Ethan offenbar genau die richtigen Worte zur richtigen Zeit gefunden und vielen Menschen Trost gespendet.

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Getty Images Ethan Hawke bei den 35. Gotham Film Awards in New York City, Dezember 2025

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Getty Images Amelia Dimoldenberg, März 2024

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Getty Images Ethan Hawke, Schauspieler